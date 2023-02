Vraiment pas facile, la vie d’un entraîneur du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier doit déjà gérer le début de crise après les trois défaites d’affilée de son équipe, du jamais vu depuis plus de onze ans. Mais le technicien se retrouve aussi avec un embryon de polémique sur les bras. En cause : les sorties de Neymar, mercredi, à un tournoi de poker puis dans un établissement McDonald, au lendemain du revers en huitièmes de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (0-1), suivi des consignes sanitaires de Kylian Mbappé : « Bien manger et bien dormir ».

« Ce qu’a dit Kylian en zone mixte, c’est exactement ce qu’il a dit dans le vestiaire, a assuré Galtier, ce vendredi, en conférence de presse, deux jours avant la réception de Lille en Ligue 1. [Ce sont] des propos avec une grande maturité et avec aussi une grande détermination pour que tout le monde reste mobilisé. »









OK, et le cliché de Neymar dans le fast-food, que beaucoup d’observateurs, à l’esprit sans doute mal tourné, ont interprété comme un pied de nez à son coéquipier français ? « J’ai l’intime conviction qu’il n’y a pas d’amalgame à faire entre la déclaration de Kylian et la photo qui est sortie », a asséné l’entraîneur du leader du championnat.

« Je lui ai dit ce que je pensais »

« Je me suis entretenu avec Ney, je lui ai dit ce que je pensais, a-t-il ajouté. Ney est passionné de poker. Il a le droit de jouer au poker, sur son jour de repos et de récupération. Et après je lui ai dit ce que je pensais de cette photo qui est sortie, mais ça reste entre lui et moi. »

Assez logiquement, Galtier semble avoir nettement moins apprécié la virée nocturne au McDo du Brésilien que sa participation à un tournoi de poker à Paris, où il est brièvement revenu, jeudi, avant de se faire éliminer.