Et si la morosité ambiante du côté du Paris Saint-Germain, avec une série de trois défaites de rang, poussait la direction du club à vouloir rapprocher les supporteurs parisiens de leur équipe. Pour la première fois depuis de très longs mois, Neymar et Lionel Messi sont ainsi venus saluer la tribune Auteuil, mardi après la défaite (0-1) contre le Bayern Munich.





⚽️🏟 Vivez une séance d’entraînement au 𝑃𝑎𝑟𝑐 𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒𝑠 !



🗓 24/02

⌚️ Début de l'entraînement à 17h30

Fait encore plus inattendu : le PSG donne rendez-vous à ses fans, le vendredi 24 février, « pour partager une séance d’entraînement inédite au Parc des Princes ». Ce qui reste (heureusement) une possibilité classique et hebdomadaire dans plusieurs clubs de Ligue 1, à savoir assister à un entraînement de l’équipe professionnelle, est présentée ici comme « un événement exceptionnel ».









Et pour cause, il s’agit d’une première à Paris depuis 2011, soit l’année de l’arrivée de QSI à la tête du PSG. Au risque de doucher vote enthousiasme, cette séance d’entraînement programmée à 17h30, deux jours avant le choc à Marseille, sera payante. Si les abonnés peuvent bénéficier de deux invitations chacun, le grand public doit ainsi débourser de 5 à 15 euros, sur le site du club, pour « vivre un moment fort en émotion au plus près de ses idoles ». Pas certain que cette initiative suffise à maintenir une union sacrée en cas de nouvelle(s) claque(s) ensuite, notamment à Marseille ou à Munich.