Michel Platini, pour qui la vidéo dans le foot est l’équivalent de l’Antéchrist dans la Bible, a dû pester devant cette action de la 82e minute. Il y a encore quelques années, on serait sûrement en train de deviser sur le match nul entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ce mercredi, au lendemain de ce 8e de finale aller Ligue des champions.

Et non pas sur la troisième défaite consécutive du PSG (0-1). Difficile de refuser l’égalisation de Kylian Mbappé à l’œil nu, comme l’a finalement décidé l’arbitre anglais Michael Oliver, prévenu par le VAR.









Et pourtant, les images ne mentent pas plus que les hanches de Shakira : lancé par Neymar, Nuno Mendes est hors-jeu au départ de l’action où il sème Dayot Upamecano, avant de servir idéalement l’attaquant international français. Oh, il n’y a pas la ligne droite de Longchamp (petite ref' pour les plus anciens de nos lecteurs).

Bras et mains pas pris en compte

Mais le Portugais se trouve en position illicite, ou plutôt l’avant de son crâne, ainsi que des bouts de genou, tibia et pied gauche. Pour rappel, seuls la tête, le tronc ou les jambes entrent en compte dans le jugement du hors-jeu, selon la loi 11 du jeu. Dura lex sed lex…