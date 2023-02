« Ce sont les meilleurs », clame l'hymne de la Ligue des champions. Pas toujours sur le terrain du sport, un peu plus souvent quant Il s'agit de faire les choux gras de la presse sportive. Mardi, le Paris Saint-Germain et le Bayern, la version 2.0 de PSG-Barça depuis que les Catalans ont un niveau Ligue Europa, se retrouvent en 8es de finale aller de C1. Aucun des deux protagonistes ne peut se vanter d'aborder la double confrontation dans un climat de paix et sérénité absolus, mais chacun à sa manière, s'efforce à distraire son public en livrant un spectacle quotidien de qualité. A Paris comme à Munich, le groupe ne vit pas si bien, une vieille tradition pour deux clubs habitués à laver leur linge sale en public.

A Munich, le cas Manuel Neuer

Le FC Hollywood dans l’âme. Depuis les années 90, époque à laquelle le Bayern Munich héritait du label peu flatteur à cause des innombrables frasques internes, le drama n’a jamais vraiment quitté la Bavière. Et cette saison, les scénaristes bavarois ont décidé que l’intrigue se déroulerait dans un cadre enneigé.

Synopsis : Affecté par une Coupe du monde dégueulasse, avec nouvelle élimination en phase de poules à la clé, le gardien de but décide d’aller au ski « pour se vider la tête ». Les choses ne se passent évidemment pas comme prévu, Neuer se casse la jambe et aura toute une fin de saison pour réfléchir. En Bavière, c’est la panique : il faudra désormais trouver un remplaçant au capitaine.

Notre critique : argent, trahison et pouvoir au menu. Le casting allemand est un peu poussiéreux et ne mérite pas plus qu’une place sur France 3, l’après-midi, malgré des dialogues bien écrits.

Résumé du film (attention, spoilers) : La partie mercato ne sera pas la plus dure. Yann Sommer est recruté pour 8 millions d’euros, loin d’être une montagne pour un club en pleine santé financière. Mais la presse allemande, se demande tout de même si Neuer ne mériterait pas de payer en partie le transfert de son remplaçant au vu de la nature de la blessure. Il n’en fallait pas plus pour faire sortir de ses gonds le sulfureux ex-président Uli Hoeness, qui demandera à tout ce beau monde de ne pas oublier les accomplissements de l’ami Manuel au Bayern Munich.

De fait, plus ou moins tout le monde au club, du moins en public, défend dans un premier temps son gardien, comme l’explique Patrick Guillou, docteur ès Bundesliga au micro de beIN Sports : « Nagelsmann monte au créneau en refusant d’incriminer son joueur parce que lui-même fait du ski, en disant que c’est difficile d’interdire aux joueurs une activité que tu pratiques toi-même… Ça se goupille plutôt bien au début. »

Neuer, le cœur arraché (et l’amende salée)

Mais il n’y a pas de film hollywoodien sans plot-twist, alors le Bayern Munich vire l’entraîneur des gardiens et témoin de mariage de Neuer, Toni Tapalovic. « J’ai eu l’impression que l’on m’arrachait le cœur [rien que ça], c’est la chose la plus brutale que j’ai vécue dans ma carrière, se plaindra, début février, la star bavaroise à The Athletic […] Pour moi, c’est sorti de nulle part. » Enfin, pas tout à fait. Le récit officiel veut que Tapalovic ait balancé à certains joueurs le contenu de discussions privées du staff de Julian Nagelsmann, ce à quoi aurait très peu goûté le jeune entraîneur.





En l’espace de deux interviews données sans l’aval du club, Manuel Neuer est donc passé de grand seigneur avec mention accueil très classe de Yann Sommer, à paria. Oliver Kahn mais aussi Hasan Salihamidzic, sont montés au créneau. « Je comprends que Manuel soit touché personnellement. Mais en tant que capitaine, j’aurais attendu de sa part une autre attitude », a fustigé le directeur sportif. Une réaction très Football Manager dans le texte, mais pas autant que l’amende XXL qui attend Neuer, selon la presse allemande : un mois de salaire brut, soit 1,6 million d’euros. Ça fait cher l’interview. Patrick Guillou : « Le club a estimé qu’il aurait dû se comporter autrement, en tant que joueur et capitaine. Là, il a attaqué l’institution, et c’est en ça que c’est mal passé aux yeux du Bayern. En Allemagne, ce n’est pas encore la république des joueurs. »

Dans la même série, vous aimerez aussi :

- Serge Gnabry à la Fashion Week sur un jour de repos. « C’est de l’amateurisme, exactement ce que le Bayern n’est pas, flinguera Salihamidzic. Un jour libre, c’est fait pour se reposer, pour pouvoir se donner à fond pour le match suivant. »

- Leroy Sané sort à la 77e du match contre Bochum sans saluer Nagelsmann et en filant directement au vestiaire avant de se prendre une soufflante de Kahn et Salihamidzic, très à l’aise dans son rôle de père fouettard.

- (Plus vieux, 2020) Un entraîneur du centre de formation est accusé de faire régner un climat raciste et homophobe avant d’être viré, le tout provoquant l’ouverture d’une enquête interne.

- (Encore plus vieux, 2015) Baston Boateng vs Lewandowski à l’entraînement après une élimination en Ligue des champions.

- (Prehistorique, années 90) Stefan Effenberg avait quitté sa femme pour celle d’un coéquipier, Lothar Matthaus a un jour déclaré à un touriste néerlandais, « Hitler aurait dû vous écraser », des bastons entre le même Matthaus et Lizarazu ont éclaté à l’entraînement, Giovanni Trapattoni craquait un fusible en conférence de presse... liste non exhaustive.

« Si vous regardez toutes les histoires, il s’agit de problèmes d’hommes du côté du Bayern, tempère Guillou. Sur le côté stratégique, la politique sportive, en revanche, tout est toujours pensé, réfléchi à deux, trois années d'avance. Le premier mot auquel on pense quand on évoque le Bayern, ça reste ‘’compétence’’ ».

A Paris, une Telenovela à succès

Pas sûr qu’on puisse dire la même chose du PSG, où tout part plus que jamais à vau-l’eau. Même Galtier le reconnaît : « si je n’étais pas inquiet, ce serait grave ». Si Le Bayern est le FC Hollywood, Paris a la régularité dramaturgique d’une superproduction brésilienne, du genre Telenovela diffusée sur TV Globo depuis la fin du régime militaire. C’est simple, il y a trop de saisons, trop d’épisodes pour que nos maigres cerveaux soient capables de tout emmagasiner. Petit listing des dernières péripéties :

S2023E04 : Les joueurs parisiens et les dangereux supporters : Le Titanic parisien heurte le rocher monégasque et coule (3-1) à Louis II, après une nouvelle prestation infâme. Dans un ultime élan de panache, Gigio Donnarumma tient à saluer des ultras parisiens particulièrement remontés, ce que lui déconseillera de faire Marquinhos, qui semblait, images à l’appui, en avoir fait de même avec Vitinha et Soler. Le gardien parisien ira quand même affronter seuls les supporters, que boudent toujours Messi et Neymar depuis la bronca post-remontada du Real Madrid, l'année dernière. Ego si grands, mais si fragiles à l'heure de rendre des comptes à ceux qui les encouragent aux quatre coins du continent.

S2023E03 : Neymar est nul, mais allume tout le monde : Le ton serait monté entre Neymar et Ekitike ainsi que Vitinha tout au long du match contre Monaco, puis entre le Brésilien et Luis Campos. Avec Marquinhos – décidément dans tous les bons coups - dans le rôle du soutien au Ney. Le tort du Portugais ? Avoir recadré le groupe après la prestation infâme de l’équipe sur le rocher en lui reprochant un « manque d’agressivité », ce qui n’aurait pas été du goût de Neymar, pour qui le problème était ailleurs. L’échange aurait été vif et plutôt long, ce que n'a d'ailleurs pas nié le Brésilien la veille du match. « Il y a eu une discussion, mais pas de dispute. » Une question demeure. Tout Neymar que l'on puisse être, quelle légitimité à gueuler à tout bout de champ peut bien avoir un joueur qui ne met plus un pied devant l'autre depuis son trimestre pré-Coupe prometteur ?

S2023E02 : Neymar, les fêtes bruyantes et les plaintes du voisinage : A Bougival, lieu de résidence du Ney depuis 2017, on commence à en avoir ras le cul des soirées radio latina du Brésilien. La dernière en date, à l’occasion de l’anniversaire du joueur, le 5 février, semble avoir fait déborder une coupe déjà bien pleine, révèle Le Parisien. Le maire (SE) Luc Wattelle a vivement réagi face à ce comportement « prodigieusement agaçant », tout en se disant démuni face à la situation. « « On peut verbaliser, mais que voulez-vous faire face à quelqu’un qui se fiche royalement de payer 135 euros d’amende vu ce qu’il gagne ? »

S2023E01 : Un super joueur en renfort ! Ah en fait non : Différence majeure entre le Bayern Munich et le PSG, le club allemand a toujours dix coups d’avance et, même quand son gardien se pète au ski, trouve toujours des plans B. Luis Campos a quant à lui échoué à faire venir Skriniar dès l´hiver, et préféré se réveiller à la dernière minute du mercato hivernal pour tenter le coup avec Ziyech. Tout était dealé, mais Chelsea a joué les étourdis en envoyant plusieurs fois le mauvais document au PSG alors que le temps pressait, faisant capoter le transfert, soumis à date butoir. Un problème qui n’aurait sans doute jamais existé si Paris s’y était pris à l’heure.

Dans le même genre, vous aimerez aussi :

Les accusations en tous genre qui s'abattent sur Nasser Al-Khelaifi, à commencer par celles de Tayeb Benabderrahmane. Le lobbyiste dit avoir été incarcéré pendant six mois et torturé au Qatar, puis assigné à résidence et finalement autorisé à partir en novembre 2020, après avoir accepté de signer un protocole dans lequel il s'engageait à ne pas divulguer des documents «sensibles» sur le dirigeant du Paris Saint-Germain. Au rayon des affaires sensibles, mais plus récemment, une enquête préliminaire pour travail dissimulé a été ouverte mi-janvier après une plainte visant le PSG déposée par un homme d’affaires tunisien, ancien proche du président du club, Nasser Al Khelaïfi.

Le départ de Jean-Claude Blanc : à peu près le seul homme capable de décisions réfléchies au sein de l’institution et présent depuis le début du projet QSI. Le fait que le bateau tangue un mois après qu’il est parti en devient presque symbolique.

Paris, Bayern, à qui la palme du drama ?

Pour Patrick Guillou, il n’y a pas lieu de comparer « ces deux clubs qui ne se ressemblent pas », sauf sur un point. « L’effet loupe médiatique, la pression de l’opinion publique donne la particularité de transformer une crotte de moineau en merde d’éléphant. Il y a des choses et des situations qui existent ailleurs mais sont plus faciles à gérer dans d’autres clubs. » Ou, comme le dit si bien Uli Hoeness : « c’est le problème du traitement médiatique du Bayern. Dès qu’on a résolu un problème, il faut trouver le suivant. »

Avec une différence majeure par rapport au PSG. Le club allemand a toujours su passer outre les bisbilles internes pour soulever la coupe aux grandes oreilles une ou deux fois par décennie et s’assurer une certaine respectabilité. Dans le film parisien, le dénouement heureux n’existe toujours pas, et c’est l’espoir suscité par chaque prolongation de Mbappé ou nouveau transfert post-élimination en C1 qui fait le sel de la telenovela.

Victoire : PSG. Pour une fois.