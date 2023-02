On ne blague pas avec l’institution Bayern Munich. Selon une information de Bild, il se pourrait que Manuel Neuer paye très cher les critiques adressées à son club dans les colonnes de The Athletic et Süddeutsche Zeitung. Le gardien et capitaine bavarois pourrait écoper d’une amende équivalente à un mois de salaire brut, soit 1,6 million d’euros. Un montant qui tient à la fois compte de l’insubordination mais aussi la fracture qu’il s’est infligée au ski et qui a mis un terme à sa saison, forçant le club à recruter Yann Sommer pendant le mercato hivernal.

Neuer n’a pas du tout apprécié l’éviction de l’entraîneur des gardiens, Toni Tapalović, par Julian Naggelsmann, avec qui Neuer a depuis eu une conversation apaisée. Une rencontre avec les dirigeants du Bayern devrait suivre.