Jusqu’où ira la crise ? Le Paris Saint-Germain sort d’une semaine à deux défaites avant la double confrontation la plus importante de sa saison, et celle-ci a désormais le pouvoir d’éteindre l’incendie comme de plonger le club dans le chaos. Au vu des derniers événements, la seconde option semble la plus plausible. L’Equipe avance dans son édition de dimanche, que le ton serait monté entre Neymar et plusieurs de ses coéquipiers tout au long du match contre Monaco, puis entre le Brésilien et Luis Campos. Avec Marquinhos dans le rôle du soutien au Ney.

Le tort du Portugais ? Avoir recadré le groupe après la prestation infâme de l’équipe sur le rocher en lui reprochant un « manque d’agressivité », ce qui n’aurait pas été du goût de Neymar et Marquinhos, pour qui le problème était ailleurs. L’échange aurait été vif et plutôt long. Reste à savoir si tout ce beau monde réussira à se réconcilier en vue de la réception du Bayern, mardi soir.