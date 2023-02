Peu habitué à ce qu’on lui refuse quoi que ce soit, l’émir du Qatar (et accessoirement propriétaire du Paris Saint-Germain via QSI) se serait mis en tête de réaliser une nouvelle folie dans le monde du football. Comment ? En rachetant le club de Manchester United, propriété de la famille Glazer depuis 2005 et actuellement en quête d’un repreneur. Pour le moment, seul le groupe Ineos, qui possède déjà l’OGC Nice, se serait montré intéressé. L’actuel propriétaire de Man U espérerait vendre l’institution mancunienne autour de 6,7 milliards d’euros, autant dire une broutille pour le Qatar.

Seulement voilà, l’affaire est loin, très loin d’être ficelée puisque, selon les règlements UEFA, un seul et même propriétaire ne peut pas posséder deux clubs susceptibles de s’affronter en Coupe d'Europe, pour une histoire évidente d’équité. L’idée de Tamim Bin Hamad Al-Thani serait, selon le Guardian et RMC Sport, de racheter les Red Devils via une entité distincte de QSI, à savoir QIA (Qatar Investment Authority).

Bon courage pour convaincre l’UEFA

Mais à l’heure actuelle, Qatar Sport Investment, propriétaire du PSG, est bel et bien lié à QIA, qui représente le fond souverain du pays. Il faudrait donc trouver une parade pour dissocier légalement ces deux fonds afin que l’UEFA ne trouve rien à dire à ce deal XXL. Un pari loin d’être gagné. Mais après tout, qui aurait dit il y a dix ans que cet ancien désert sans la moindre infrastructure allait accueillir la plus grande compétition internationale de football ? Impossible n’est donc pas qatari, même si là il faudra tout de même se monter extrêmement imaginatif et persuasif pour faire passer l’entourloupe.