Allez, une petite colle (lolilol) pour commencer ces vacances comme il se doit : comment faire pour applaudir le PSG les soirs de match quand on a laissé un bras en amont pour se payer un billet parce qu’on n’est pas abonné ? Du haut de ses vingt printemps, Lucie, cette jeune supportrice du PSG, n’a pas trouvé la réponse. C’est pour cela qu’elle a lancé un mouvement de contestation sur Twitter avec le hashtag #Ticketplaceout. « Je suis contente que mon message ait été relayé, ça montre qu’on est nombreux à penser qu’il y a un problème de prix des places au Parc des Princes », nous dit-elle.

Ticketplace, c’est quoi Jamy ? C’est très simple, c'est la la plateforme officielle de revente de places pour les abonnés du Parc des Princes qui ne peuvent ou ne veulent pas se rendre au stade un soir de match. Le problème, c’est que sur cette plateforme, les prix flambent littéralement puisque les revendeurs sont libres de fixer eux-mêmes le tarif de leur billet. Ainsi, pour le match de mardi soir face au Maccabi Haïfa - qui reste l’affiche la moins sexy du groupe H - il n’est pas possible de trouver un billet à moins de 88,50 euros (75 euros pour le billet auxquels s’ajoutent 13,50 euros de frais de réservation).





Pour éviter de claquer un plein d’essence pour voir Neymar, Mbappé, Messi et les autres gambader sur la pelouse, les supporters non abonnés peuvent cependant tenter d’acheter leur billet directement au club, via la billetterie classique. Le problème, c’est qu’avec un stade de 48.000 places occupé à 75 % par les abonnés, le nombre de billets disponibles à des tarifs relativement accessibles (aux alentours de 40 euros à Auteuil ou Boulogne) est limité. En souscrivant un abonnement MyParis, Lucie est prioritaire pour accéder à ce marché primaire, elle n’a pourtant jamais réussi à s’en procurer. « Le temps de recevoir la notification sur sa boîte mail et de se connecter sur le site du PSG, il n’y a plus rien de disponible. Et derrière tu te retrouves à devoir lâcher 100, 150, 200 sur Ticketplace. Ça me fout les boules… ».

Ticketplace, « la poule aux œufs d’or de QSI »

« C’est quasiment impossible de trouver une place via cette billetterie primaire puisqu’il y a une priorité d’achat, le jour de l’ouverture de la billetterie, pour les sociétés et les hospitalités, embraye Pierre*, cet abonné et membre du Block Parisii, ce petit groupe de supporters qui peuplent la tribune Boulogne depuis quelques années. Ce qui fait qu’une fois qu’un supporter lambda en cherche une de cette manière, il n’y en a plus à vendre. Les gens n’ont donc pas d’autres choix que de se tourner vers Ticketplace, et là on rentre dans le surnaturel. » « Ce qui me dérange, poursuit Lucie, c’est que ce sont des tarifs pratiqués dans les tribunes populaires. Si c’était en tribune Paris, je ne dis pas, mais là à Auteuil ou Boulogne, c’est juste honteux. Du coup il y a énormément de supporters qui ne peuvent pas venir voir un seul match dans la saison. »

85 euros pour Haïfa ? C’est moche ce que je vais dire, mais vu ce qu’on voit sur Ticketplace habituellement, ce n’est même pas excessif, souffle Pierre. La réalité c’est qu’on ne peut plus venir au Parc supporter notre équipe si on n’a pas d’abonnement. Pour aller voir un PSG-Angers il faut compter au moins 70 euros. Qui peut se permettre ça aujourd’hui ? Si vous venez avec votre enfant, que vous comptez un passage à la boutique pour acheter un petit truc au gamin, une boisson et un sandwich, c’est 200, 300 voire 400 euros pour une rencontre à deux. »

Car si les billets vendus à l’unité ne sont déjà pas donnés, les places côte à côte, elles, se vendent à prix d’or. Pour Haïfa, à Auteuil, il faudra lâcher 220 euros pour venir accompagné. Cet été, le Block Parisii s’est insurgé contre Ticketplace, dénonçant au travers un communiqué « la poule aux œufs d’or de QSI », cette « quatrième dimension » où les prix sont totalement hors-sol. Ceux-ci dénoncent également le fait que le PSG se sert à la fois sur le vendeur – qui est ponctionné d’une partie de son bénéfice - et sur l’acheteur. A l’arrivée, en effet, le club perçoit environ 30 % de la revente via Ticketplace.

Si cette manne financière n’est absolument pas négligeable, notamment après le Covid, les stades à huis clos et le déficit du club estimé à environ 350 millions pour l’exercice 2021-2022 selon nos confrères du Parisien, le PSG nous assure que ce n’est pas là sa principale source de motivation. Il s’agirait d’abord de remplir effectivement le stade car, après de multiples études marketing, il s’est rendu compte qu’un abonné pouvait laisser son siège vide jusqu’à 10 fois par saison. « Je peux vous citer des PSG-Angers complet sur le papier, tous les billets avaient trouvé preneur en abonnement et en vente à l’unité, mais en réel dans le stade, il y avait 28.000 spectateurs…, nous glisse un intime du club. Sur un stade de 48.000, c’est un vrai problème. »

Garantir un stade plein et couper court au marché noir

Deuxième argument avancé par le Paris Saint-Germain, la lutte contre le marché noir. Le PSG ayant énormément grossi ces dix dernières années, le marché parallèle a explosé et généré d’énormes frustrations pour des fans qui achetaient sur des plateformes externes des billets qui avaient été vendus plusieurs fois et où seul le premier qui passait les portiques pouvait entrer dans le stade. C’est aussi pour cela que, après avoir tenté de limiter le prix de revente sur Ticketplace durant une saison, il est revenu sur sa décision.

Du côté du club, on nous assure que si on limite les prix de vente à 50 euros pour une grosse affiche en tribune Boulogne, les revendeurs délaisseront Ticketplace pour se retourner vers le marché noir, avec les risques que cela comporte pour l’acheteur. Les gros clubs européens ayant tenté le coup en feraient régulièrement l’amère expérience. « D’où cette approche de se dire : oui, les prix sont un peu élevés, mais si ça ne se fait pas chez nous en toute sécurité, ça se fera ailleurs et si ça se fait ailleurs, la sécurité n’existe plus et on en revient avec des personnes volées, déçues et qui en voudront à la terre entière et au club en premier », nous glisse-t-on dans l’entourage du club.





Sur ce point, Lucie acquiesce. « C’est l’avantage de Ticketplace, c’est que c’est sécurisé, mais je ne sais pas si ça justifie de laisser les revendeurs faire des marges pareilles, il faut essayer de réglementer un minimum ce système, au moins en virage. » Pour Pierre, c’est le prix à payer pour que le Parc des Princes reste, au moins en certains endroits, un lieu accessible aux bourses les plus modestes. « Je ne crache pas sur ce qu’est devenu le club, dit-il. Evidemment qu’il faut que l’argent rentre dans les caisses, mais il ne faudrait pas oublier que le foot est censé être un sport populaire et accessible à tous, et il faut de tout pour faire des tribunes. Je pense qu’il y a un autre meilleur compromis à trouver. » De son côté, le PSG admet que la solution idéale n’existe pas et assure essayer de trouver des compromis qui correspondent au mieux à tout le monde.

Le CUP veut mettre fin à ce système à Auteuil

C’est ce qu’il a fait cette saison dans le Virage Auteuil avec les membres du Collectif Ultras Paris. Après échange avec les leaders du groupe, le PSG a acté l’idée que les ultras se verraient désormais interdits de revendre leur billet sur la plateforme Ticketplace. « Le PSG est conscient du problème et je pense que c’est pour cela qu’ils ont été attentifs à notre demande et qu’ils nous accompagnent sur ce test-là. Le foot, ça reste un sport populaire. Tout le monde doit pouvoir aller voir un match au Parc des Princes. Et nous, on se battra toujours pour que tous les habitants de l’Île-de-France puissent voir les matchs du PSG », expliquait le président du CUP, Romain Mabille, chez nos confrères de France Bleu Paris.

« C’est bien que les ultras, qui sont en relation avec le club, prennent ce sujet au sérieux et permettent de faire avancer les choses. On va dire que c’est un bon début, mais ce n’est pas encore suffisant, juge Lucie. Il faut continuer dans cette voie-là. Il faut que la direction se rende compte du problème et qu’elle agisse en fonction, ne serait-ce qu’en limitant les prix à la revente dans l’intégralité des virages ». Pierre, de son côté, propose une autre idée : « Pour éviter que des petits malins continuent leur juteux business, il faut qu’ils soient tenus de venir à un certain nombre de matchs par saison sous peine de résiliation de leur abonnement. » Il y a peut-être une piste à creuser pour le PSG.

*Le prénom a été changé