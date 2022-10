Plaisir d’offrir, joie de recevoir… En l’absence de Neymar, suspendu, les deux autres artistes de l’attaque du PSG se sont couverts de cadeaux, ce vendredi à Ajaccio (0-3). Un doublé (24e, 84e) et une passe décisive pour Kylian Mbappé, un but (82e) et deux caviars pour Lionel Messi…

L’attaquant français, qu’on a même vu sourire de temps à autre sur la pelouse catastrophique de François-Coty, s’est assis sur le trône des goleadors de Ligue 1, avec 10 réalisations. Mais il a aussi manqué l’occasion de mettre à l’abri un PSG parfois trop facile plus tôt dans la partie, notamment sur un incroyable raté devant le but vide après un service d’Hakimi (36e).





❤️💙@KMbappe ⚽️⚽️👟

Leo Messi ⚽️👟👟#ACAPSG 0️⃣-3️⃣ pic.twitter.com/V2yqfHMRXi — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 21, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Le champion du monde a pu vérifier que sa cote n’était pas au beau fixe dans les stades de Ligue 1, alors que le public corse a acclamé Messi. Trois gamins ont même pénétré sur la pelouse en cours de rencontre pour approcher « le meilleur joueur de l’Histoire », selon Christophe Galtier (et quelques autres…). « Les gens viennent au stade pour venir voir jouer Leo, a lâché en conférence de presse l’entraîneur du leader invaincu de Ligue 1, toujours soucieux de flatter l’ego de ses stars. Il aime jouer avec les autres, il est très altruiste. Il a été magnifique sur le deuxième but. »

Un deuxième but en forme de chef-d’œuvre

Avec ses jambes de 35 ans, le meilleur passeur de L1 (neuf offrandes) a tordu les faibles velléités de retour du promu et relégable ajaccien, après un récital digne des plus belles polyphonies insulaires : prise de balle soyeuse, combinaison avec Juan Bernat, une-deux avec Mbappé (auteur d’une sublime talonnade au passage) et petit dribble taquin devant Benjamin Leroy, le gardien de l’ACA, avant de marquer…

« C’est un génie quand il est dans ce registre-là », a lâché Galtier sur Prime Video, en insistant sur la « connexion » avec le soliste Mbappé, qui semble peu à peu redécouvrir les vertus du collectif dans ce 4-3-3 (enfin) susceptible de lui convenir. « C’est aussi pour ça qu’on a changé d’organisation, explique son entraîneur. Pour trouver des attaquants mieux connectés et plus haut sur le terrain et à l’approche de la surface, où ils sont très difficiles à maîtriser. »









Ce système sied aussi parfaitement à Fabian Ruiz, rayonnant au milieu à la différence de Renato Sanches à ses côtés ou de Carlos Soler un cran plus haut. Même si Galtier a laissé planer le mystère, le PSG, toujours invaincu cette saison, devrait se présenter dans le même dispositif tactique (et avec Neymar) mardi au Parc face au Maccabi Haïfa, afin de composter son ticket pour les 8es de finale de la Ligue des champions.