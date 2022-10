Présent en sélection depuis 2006, Lionel Messi a connu trop de désillusions pour faire de l’Argentine un favori à la Coupe du monde qui s’annonce au Qatar. L’Argentin, éliminé deux fois en quart de finale, finaliste malheureux en 2014 et bouté hors de la compétition par la France dès les 8es en Russie, voit plutôt le Brésil de Neymar et la France de Mbappé endosser le costume pour cette année 2022.

« Le Brésil et la France sont les deux grands candidats, ceux pour qui cela se présente le mieux. La France a des joueurs impressionnants, des idées très claires, et le Brésil un peu la même chose », a déclaré le capitaine de l’Albiceleste dans une interview accordée à la télévision argentine DirecTV Sports, vendredi. Le recordman de buts en sélection argentine (90) a également mentionné l’Allemagne, l’Angleterre et l’Espagne parmi les principaux prétendants au sacre.





"SCALONI FUE FUNDAMENTAL PARA QUE EL GRUPO SEA LO QUE ES HOY"



⚽️ Lionel Messi se refirió así al entrenador de la Selección Argentina.



Forte de sa victoire lors de la Copa America en 2021 – le premier trophée de Messi en sélection –, invaincue depuis 35 matchs toutes compétitions confondues, l’Argentine s’avance tout de même vers le Qatar avec beaucoup de certitudes et des arguments à faire valoir. « Avec l’Argentine, nous allons bien pour le moment, les gens sont enthousiastes. Les supporters pensent que nous reviendrons avec la Coupe, mais ce n’est pas si facile. Beaucoup de choses peuvent se passer », a relativisé le joueur du PSG.

« Beaucoup mieux physiquement que l’année dernière »

A 35 ans, il a en tout cas « hâte d’y être », pour ce qui représente sa dernière occasion de remporter une Coupe du monde. Même si, peut-être revigoré par son très bon début de saison avec Paris, il se veut un peu moins catégorique qu’il y a quelque temps. « Il faut être réaliste. Nous verrons ensuite (ce qu’il en sera) au niveau de la condition. Je pense au jour le jour », a-t-il expliqué, se jugeant actuellement « beaucoup mieux physiquement que l’année dernière ».

Pas toujours sur la même longueur d’onde que ses sélectionneurs par le passé, Leo Messi soutient cette fois-ci sans état d’âme l’actuel titulaire du poste, Lionel Scaloni. « Il a sa façon bien à lui de communiquer, de traiter les joueurs. Il sait bien préparer les matchs, il lit bien les rencontres », a salué la Pulga. L’Argentine disputera son premier match le 22 novembre contre l’Arabie saoudite, puis sera opposée au Mexique et à la Pologne.