A 35 ans, Leo Messi s’apprête à disputer la dernière Coupe du monde de sa carrière. Ce n’est pas nous qui le disons (cette fois), c’est lui. « C’est mon dernier Mondial, oui, sûrement », a annoncé l’attaquant du PSG lors d’un entretien accordé depuis Paris à la chaîne sportive ESPN. Buteur historique en sélection avec 90 réalisations, Messi disputera au Qatar sa cinquième Coupe du Monde après l’Allemagne en 2006, l’Afrique du Sud en 2010, le Brésil en 2014 et la Russie en 2018.

Un Mondial qu’il va attaquer dans de bonnes dispositions physiques, du fait « d’une très bonne préparation d’avant-saison, ce que je n’avais pas pu faire l’année précédente » pour son arrivée au Paris Saint-Germain, a déclaré le capitaine de l’Albiceleste. Cette préparation « a été fondamentale pour mieux débuter et arriver comme je suis arrivé, avec beaucoup de motivation et d’enthousiasme », a-t-il poursuivi.









Messi évoque aussi son après carrière

Concernant l’équipe d’Argentine du sélectionneur Lionel Scaloni, Messi estime qu’elle est actuellement dans « une bonne passe ». « Notre équipe est très forte, mais tout peut arriver. Tous les matchs sont extrêmement difficiles. Ce ne sont pas toujours les favoris qui gagnent et les choses ne se passent pas toujours comme prévu », a-t-il ajouté.

L’Argentine fait-elle partie selon lui des candidats au titre suprême ? « L’Argentine fait toujours partie des favoris en raison de son histoire et de ce qu’elle représente. Mais nous ne sommes pas les seuls favoris, il y a d’autres équipes qui nous sont supérieures », a jugé la « Pulga ».

Evoquant l’après football, le sextuple ballon d’Or a laissé la porte ouverte à toute éventualité : « Je ne vais pas devenir entraîneur, mais Zidane avait dit la même chose avant de le devenir puis de remporter la Ligue des champions ». Messi sur le banc du Barça pour succéder à son pote Xavi d’ici quelques années, vous y croyez ? Nous non plus. Pourtant on donnerait cher pour voir ça.