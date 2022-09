Au Parc OL,

Verra-t-on un jour sur le terrain le trio MNM totalement en phase dans la même soirée ? La question commence à être légitime, tant un décalage semble perdurer entre les trois attaquants parisiens. Après une première saison de cohabitation durant laquelle Kylian Mbappé a toujours été rayonnant ou presque, au contraire de Neymar et Lionel Messi, systématiquement en méforme ou blessés, on assiste par moments à l’inverse depuis quelques semaines.

Ce constat a même été éclatant dimanche soir au Parc OL, lors d’un nouveau succès (0-1) du PSG marqué par la complicité des deux anciens artistes du Barça. C’est simple, cinq minutes leur ont suffi à faire tourner la tête d’une défense lyonnaise totalement impuissante face à leur talent et leur spontanéité. Un délicieux une-deux, au bout d’une interminable séquence de 22 passes, a rappelé la capacité hors normes de Neymar (passeur décisif) et Lionel Messi (buteur et joueur le plus en vue dimanche) à déborder et à mystifier une équipe en s’amusant.





Thiago Mendes éteint Kylian Mbappé

« Tout le monde connaît leurs qualités, confie Nordi Mukiele, seul Parisien à s’être arrêté en zone mixte à Décines. Ils ont été très bons ce soir, même le trio. » L’ancien joueur de Leipzig a donc discrètement voulu raccrocher Kylian Mbappé aux grands artisans de la victoire du PSG dans le Rhône, malgré un excellent Anthony Lopes. C’est bien tenté, mais celui-ci s’est cassé les dents toute la soirée sur Thiago Mendes, qui venait pourtant de se crasher contre les Lorientais Ouattara et Moffi, ainsi que le Monégasque Embolo, avant de signer « son match référence » (dixit Anthony Lopes) au marquage de la star parisienne.

Comme contre la Juve, lorsqu’il avait zappé une passe évidente pour tout le Parc des Princes en direction de Neymar (2-0, 51e), l'attaquant de 23 ans est retombé dans ses travers, dimanche à Décines. On joue la 76e minute et le PSG est encore à la merci d’un retour lyonnais (1-0), lorsque « Kyky » débaroule sur l’aile gauche. Un angle de passe en or s’ouvre alors sur la droite pour son pote Achraf Hakimi, qui sème Nicolas Tagliafico et n’est à coup sûr pas en position de hors-jeu. Oups, le buteur des Bleus baisse la tête et fonce défier Thiago Mendes, sur qui il bute une nouvelle fois en un contre un. Un choix franchement cataclysmique pour le coup qui lui vaut d’être raillé de toutes parts sur les réseaux sociaux.





2eme fois cette saison où Mbappé la joue solo alors que son coéquipier est beaucoup mieux placé pic.twitter.com/Asz5eN3CeK — ً (@labappance) September 18, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Neymar a un comportement irréprochable »

Et ce avec à l’appui une vidéo de Prime Video datant de la saison passée, qui montre un Kylian Mbappé offensif dans le couloir du Parc des Princes face à Achraf Hakimi : « Je te jure, regarde la vidéo. Ça ne suffit pas d’être désolé, donne un bon ballon ». Etant donné l’altruisme actuellement en berne du numéro 7 parisien, cette séquence insolite captée par Prime Video lui revient comme un boomerang. L’épisode du Parc OL a failli coûter cher, puisque dans la foulée, Malo Gusto et Moussa Dembélé ont failli égaliser, avec la plus grosse occasion lyonnaise de la seconde période à la clé (0-1, 76e).

Pendant ce temps, Christophe Galtier préfère souligner les efforts de Neymar dans ce « grand match » livré par le PSG selon lui : « Il était important d’être beaucoup plus compact, et dans ce sens, c’est une grande performance de Neymar. Ney a donné beaucoup d’équilibre dans le repli défensif, et ça a rendu l’équipe plus cohérente ». Des éloges pas vraiment innocents, puisque le Brésilien s’est montré bien chafouin, au moment d’être remplacé, à cinq minutes de la fin dimanche : « Il est sorti à mon sens un peu rincé, un peu en colère, déçu. C’est normal, et il a un comportement irréprochable ». On a hâte de voir les prochaines séquences de funambulisme du coach parisien, en conférences de presse, pour ménager les ego de ses trois attaquants stars.