Après les critiques, les encouragements. Alors qu’il avait évoqué « un renoncement » dans le pressing de la part de ses trois attaquants sur la pelouse du Maccabi Haïfa, mercredi en Ligue des champions, Christophe Galtier a quelque peu révisé son jugement.

« En revoyant le match et après avoir échangé avec les uns et les autres, c’est un fait, le voyage, les deux heures de car, la chaleur, un taux d’humidité très important permet de contextualiser, a expliqué le coach du PSG ce samedi en conférence de presse. On a eu dix, douze minutes très intéressantes, une grosse demi-heure où on a été en grande difficulté. On voit un bloc équipe coupé en deux avec des erreurs techniques pas habituelles. En modifiant des choses, certaines positions à la mi-temps, on a été beaucoup moins coupés en deux. »

Confirmation contre l’OL ?

Invité à prolonger sa réflexion, notamment sur l’investissement défensif de ses trois attaquants vedettes et des consignes qu’il leur faisait passer dans ce domaine, Galtier en a profité pour distribuer quelques bons points. Notamment envers Neymar, qu’il considère comme le plus investi dans le repli. « Il est celui qui donne le meilleur équilibre », considère le technicien.

« Ils ont tous les trois un vécu du très haut niveau, avec cette capacité en cours de match à prendre des décisions. Sur les trois, Ney peut être ce joueur qui a le meilleur repli défensif. Kylian (Mbappé) maintient une grosse pression sur la défense adverse, c’est un point de fixation important. Léo (Messi), il a un registre totalement différent, il est toujours très bien placé », a-t-il poursuivi.

Eléments de confirmation attendus ce dimanche, avec le déplacement du PSG à Lyon pour le choc de la 8e journée de Ligue 1.