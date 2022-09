OL-PSG EN DIRECT: Bosz joue l'attaque à outrance, Vitinha sur le banc à Paris...

Au coup d'envoi, la pression sera assurément sur les Lyonnais, qui restent sur deux revers la semaine passée à Lorient et Monaco. Le fonds de jeu est inquiétant, l'avenir de Peter Bosz sujet aux interrogations, les progrès se faisant discrets alors que le Suisse entame sa deuxième saison sur le banc. Dans ces conditions, la venue du tout-puissant PSG, toujours invaincu cette saison, peut appraître comme un cadeau empoisonné. Il peut également servir de déclic à l'OL, à qui il manque un match référence pour se libérer totalement. Oui, ça ressemble fort à un quitte ou double, et nous on aime ça.

>> Rendez-vous vers 20h30 pour suivre cette belle affiche ensemble...