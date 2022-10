Erik ten Hag avait bien fait appel à Cristiano Ronaldo pour entrer en jeu, mercredi, lors de la rencontre contre Tottenham, mais le Portugais a refusé de sortir du banc, a fait savoir le coach de Manchester United ce vendredi. Deux jours après le coup de sang de son joueur, qui a quitté le stade avant même la fin du match, ten Hag a tenu à mettre les choses au clair, ajoutant qu’il devait y avoir des « conséquences » à son comportement.

Manchester United a annoncé jeudi que le joueur n’avait pas été retenu dans le groupe pour le match de samedi contre Chelsea, à la suite de son accès de colère. Interrogé lors de sa conférence de presse d’avant-match pour savoir si CR7 avait refusé d’entrer en tant que remplaçant contre les Spurs, Ten Hag a répondu par l’affirmative. « Ce qui (s’est passé dans) la discussion est entre Cristiano et moi. La déclaration (du club) est également claire, je pense », a expliqué le technicien néerlandais.

« Quand c’est la deuxième fois, cela a des conséquences »

Ten Hag, en poste depuis cet été, a néanmoins assuré que Ronaldo « reste un élément important de l’équipe » malgré ses envies de transfert durant l’intersaison. Interrogé sur la façon dont il gère la situation, l’entraîneur de 52 ans a indiqué vendredi : « Je suis le manager. Je suis responsable de la culture du sport de haut niveau ici et je dois fixer des normes et des valeurs et je dois les contrôler ».

« Après le Rayo Vallecano, je vous ai dit que c’était inacceptable mais il n’était pas le seul. C’est pour tout le monde », a souligné l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam. « Quand c’est la deuxième fois, cela a des conséquences. C’est ce que nous avons fait. Il nous manquera demain, a-t-il ajouté. Mais je pense que c’est important pour l’attitude et la mentalité du groupe. Maintenant, nous devons nous concentrer sur Chelsea et c’est le plus important. »