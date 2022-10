Deux semaines après la dramatique bousculade ayant coûté la vie à plus de 130 personnes en Indonésie, les autorités du pays ont annoncé ce mardi que le stade Kanjuruhan de Malang, où s’est déroulée la tragédie, allait être entièrement détruit. « Nous allons le démolir et le reconstruire selon les normes de la FIFA, avec des installations appropriées qui peuvent assurer la sécurité des joueurs et des supporteurs », a déclaré le président Joko Widodo à la presse, après des entretiens avec Gianni Infantino.





Ce dernier, président de la Fédération internationale, est actuellement en visite dans ce pays d’Asie du Sud-Est pour en savoir plus sur cette bousculade meurtrière provoquée par des tirs de gaz lacrymogènes de la police à la fin d’un match. Il s’est engagé à aider et à investir dans la transformation du football indonésien pour améliorer sa sécurité.

« Un des jours les plus sombres pour le football »

« Nous allons réformer et transformer le football dans le pays », a-t-il déclaré, soulignant que l’Indonésie se préparait à accueillir l’an prochain la Coupe du monde des moins de 20 ans dans une dizaine de stades à travers l’archipel. Les efforts porteront principalement sur l’amélioration opérationnelle des stades, le comportement des supporteurs, ainsi que sur des programmes d’éducation au football dans les écoles. « Nous allons amener des experts, nous allons aider et investir pour faire en sorte que l’Indonésie brille sur la scène footballistique mondiale », a annoncé Infantino.

Le président indonésien Joko Widodo a ajouté qu’il s’était entendu avec la FIFA sur « une transformation profonde du football indonésien sur tous les aspects des matchs pour se conformer aux standards internationaux de sécurité ». Le bilan de la catastrophe a été porté mardi à 133 morts, après le décès d’un homme de 33 ans qui a succombé à ses blessures reçues dans le stade. Plus d’une quarantaine d’enfants ont aussi péri dans la tragédie décrite par Gianni Infantino comme « l’un des jours les plus sombres pour le football ».