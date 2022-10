« Malheureusement, parfois, la fièvre du moment prend ce qu’il y a de meilleur en nous. » Voilà comment Cristiano Ronaldo a expliqué jeudi soir dans un long message publié sur son compte Instagram son geste d’humeur de la veille, quand il a quitté Old Trafford avant la fin du match contre Tottenham, vexé de ne pas être entré en jeu. Le Portugais, exclu du groupe pour la rencontre face à Chelsea samedi, a ainsi dessiné le début d’un mea culpa. Il a également livré son sentiment sur sa situation actuelle, semblant vouloir poursuivre avec Manchester United.

« En ce moment, je sens juste que je dois continuer à travailler dur à Carrington, soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n’importe quel match, a-t-il écrit. Céder à la pression n’est pas une option. Cela ne l’a jamais été. C’est Manchester United, et nous devons rester unis. Bientôt nous serons de nouveau ensemble. »





Pas sûr que les dirigeants de MU le voient ainsi. Le coach Erik ten Hag, fatigué de devoir gérer l’ego de la star, ne serait pas contre son départ en janvier. Richard Arnold, le directeur général, soutiendrait son manager à ce sujet, selon le Guardian.

« Comme je l’ai toujours fait tout au long de ma carrière, j’essaie de vivre et de jouer dans le respect de mes collègues, de mes adversaires et de mes entraîneurs. Cela n’a pas changé. Je n’ai pas changé, assure de son côté le joueur, qui sera en fin de contrat en juin prochain. Je suis la même personne et le même professionnel que j’ai été au cours des vingt dernières années, et le respect a toujours eu un rôle très important dans mes prises de décision. » Le fil de l’histoire entre MU et le Portugais semble tout de même difficile à renouer, cette fois.