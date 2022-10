A la suite de la parution d’un article de L’Equipe le 28 septembre dernier, la Fédération française de football (FFF) s’était justifiée dans un droit de réponse. Elle y listait notamment tout ce qu’elle avait « mis en œuvre en matière de prévention, de sensibilisation, d’accompagnement, d’enquête et de signalement des cas d’abus, de violences sexistes et sexuelles et de harcèlement ces dix dernières années afin de protéger ses licenciés ». Un plan d’action « d’envergure » auquel l’association « Colosse aux pieds d’argile » a tenu à apporter de la nuance, ce mercredi.

La « grande muette »

Cette association, qui travaille depuis des années sur des campagnes de sensibilisation au sujet des violences sexuelles, s’était montrée critique envers la FFF dans cet article. Par la voix de son fondateur, Sébastien Boueilh, elle persiste et signe dans une tribune parue sur son site.

« Quand je nomme la FFF de "grande muette", cela englobe plusieurs points, écrit-il. Tout d’abord, il s’agit de l’absence de soutien aux victimes en vous constituant, par exemple, partie civile aux côtés de celles-ci. Beaucoup de fédérations françaises sont allées jusqu’à modifier leurs statuts pour leur permettre de s’inscrire dans cette démarche. »





S’il reconnaît que des initiatives de sensibilisation et de lutte ont vu le jour dans le football, Sébastien Boueilh rappelle que la Fédération n’en est pas à l’initiative. « Malgré plusieurs plans de lutte d’envergure que nous vous avons proposés depuis 2016, seules les structures déconcentrées de la FFF s’emparent du sujet, assure le directeur général de l’association. Alors oui, s’agissant du football nous intervenons auprès du Fondaction Football, de l’UNECATEF et dans les pôles France et Espoir. C’est bien à chaque fois à l’initiative de ces entités propres, soit directement à leur demande, soit via une convention avec le ministère des Sports qui est précurseur et très actif sur le sujet. Mais jamais avec l’entité FFF… jamais ! »

Le fondateur de « Colosse aux pieds d’argile » termine son texte par un appel au réveil de l’instance dirigeante du foot français :

« Avec 1 million de licenciés mineurs, vous avez potentiellement 200.000 victimes à repérer, à libérer, à SAUVER ! Vous avez donc les moyens de rentrer dans une démarche réelle et efficace de protection de l’enfance. Ne voyez-vous pas l’opportunité qui se présente à vous de participer activement à un réel et nécessaire dispositif national de prévention – repérage – orientation face à ce tabou que constituent les violences sexuelles ? Le football est une discipline majeure du sport en France comme dans le monde. Si vous le souhaitez, la FFF peut participer à améliorer notre société. »