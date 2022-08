A moins d’un miracle (et quel miracle !), il y a peu de chance pour que la relation entre Cristiano Ronaldo et Manchester United revienne un jour au beau fixe. Après avoir séché le début de la préparation de son équipe en Thaïlande et en Australie, le Portugais était de retour ces derniers jours et avait même pris part à la première période du match amical contre le Rayo Vallecano, dimanche.

Remplacé à la pause par le nouvel entraîneur Erik ten Hag, CR7 avait alors été pris la main dans le sac à se faire la malle d’Old Trafford avant même le coup de sifflet final. Une attitude que n’a pas du tout appréciée le manager hollandais, comme il l’a expliqué au média Viaplay Sport aux Pays Bas. « C’est inacceptable. Pour tout le monde. Nous sommes une équipe et vous devez rester jusqu’à la fin », a-t-il déclaré, précisant que Ronaldo n’avait pas été le seul à filer en loucedé.

Sur le banc à Brigthon ?

Selon toute vraisemblance, à en croire la presse britannique, Ronaldo ne devrait pas débuter le premier match de la saison, dimanche, du côté de Brighton. De toute manière, après de tels agissements et un tel manque de respect envers l’institution mancunienne, difficile d’imaginer la star portugaise poursuivre l’aventure dans le club qui l’a révélé aux yeux du monde entier. S’il a encore reçu le soutien d’une partie du public avant le match amical face aux Espagnols, pas sûr désormais qu’Old Trafford continue de lui accorder sa clémence.