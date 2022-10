Ailier gang. Victor Wembanyama était présent au Parc des Princes à l’occasion du classique remporté par le PSG contre l’OM (1-0). L'occasion pour la nouvelle hype du basket mondial de s’exprimer au micro de PSG TV et d’évoquer Kylian Mbappé, dont le parcours l’inspire, forcément.

« Je me rends compte qu’on a énormément de points communs. Je ne l’ai pas encore rencontré en personne mais c’est sûr que c’est quelqu’un en qui je me retrouverais beaucoup. »









Le joueur des Mets 92 va jusqu’à dire que Mbappé est sa plus grande inspiration. « Kylian est le joueur qui m’inspire le plus, mais je veux être original et tracer ma propre voie », a poursuivi Wembanyama. Ce dernier en a aussi profité pour parler de sa passion pour le foot. « J’en ai moi-même fait il y a quelques années. J’étais gardien. » Quelque chose nous dit qu’il devait être plutôt bon dans les sorties aériennes.