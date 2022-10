On imagine l’alerte générale déclenchée dans la zone mixte d’habitude « un peu beaucoup trop calme » du Parc des Princes, dimanche, sur les coups de 23h30. Alors qu’il faut (trop) souvent attendre un bon minuit passé pour avoir trois mots de Danilo ou Hakimi (c’est pas contre vous les gars, au contraire), Kylian Mbappé, quelques minutes après la victoire du PSG face à l’OM, a décidé de bifurquer sur la gauche juste avant les marches menant au bus de l’équipe pour venir parler aux médias. Après une semaine à inscrire au Panthéon du n’importe quoi dans un club qui a pourtant de solides références en la matière, l’attaquant parisien avait des choses à dire. Ou à rectifier, plutôt. Opération déminage on :

Je suis très heureux, je n’ai jamais demandé mon départ en janvier. Je n’ai pas compris cette info, je ne suis impliqué ni de près ni de loin, j’ai été tout autant choqué que tout le monde. Des gens peuvent croire que je suis impliqué, je ne le suis pas du tout, j’étais à la sieste [quand l’information est sortie, mardi], mon entourage était au match de mon petit frère, les personnes qui s’occupent de moi n’étaient pas là. On est tombés des nues. »

Démenti catégorique, donc, de ses velléités de départ à cause des promesses non tenues de la direction au moment de sa prolongation, sur son positionnement, le mercato, son statut de patron plus ou moins officiel. Une information pourtant confirmée par la moitié de la presse française auprès de son entourage, après la mèche allumée par Marca quelques heures avant le match de Ligue des champions contre Benfica. Tout ça n’est certainement pas venu de nulle part non plus.





Quoi qu’il en soit, Mbappé a clairement joué l’apaisement, assurant que « non », il n’était pas fâché contre le club, ni à propos de son statut, ni de la sordide histoire des trolls téléguidés par une agence payée par le PSG pour salir la réputation d’acteurs du foot, dont lui. « Je suis joueur de foot, le plus important pour moi est de donner le meilleur de moi-même sur le terrain, a éludé le kid de Bondy quand il a été lancé sur le sujet. Si je commence à m’éparpiller, je vais me fatiguer très vite. » Une réponse à montrer dans toutes les écoles de bottage en touche.

Plus généralement, l’ex-futur joueur du Real Madrid n’a pas l’air plus surpris que ça par tout ce qui lui tombe dessus depuis le début de la saison. Ça ferait partie du job, tout simplement. « Quand tu joues au PSG, tu sais dans quoi tu t’embarques, a-t-il exposé. Tu sais ce que ça va implique dans le bien comme le pas bien, il faut être prêt. On est en plein dedans en ce moment mais on est concentrés sur gagner des matchs, gagner des titres. »

Pas d’influence sur le système, vraiment ?

Quelques minutes plus tard, toujours dans la zone mixte mais du côté des télés, on a noté un retour à une certaine humilité quand Mbappé a été questionné sur sa position dans le nouveau système utilisé par Christophe Galtier. Contre l’OM ce dimanche, le coach parisien a rangé son 3-4-3 pour un 4-3-3 (ou 4-3-1-2 pour les puristes) avec une grande liberté accordée à son trio magique. Si on a parfois vu l’attaquant des Bleus jouer en remise, dos au but, il s’est très souvent retrouvé à partir de loin, côté gauche, là où il est le plus à l’aise.

Alors Kylian, heureux ? Réponse tout en sobriété : « Comme dans l’autre système, j’ai respecté les consignes, comme tous les autres joueurs. Il faut s’adapter, le coach a décidé de jouer comme ça, il nous a expliqué et nous on l’a mis en place. En football, quand on gagne on a raison, donc aujourd’hui on a eu raison. » Hop hop hop, pas à nous Kylian. On n’achètera pas le coup du « j’y suis pour rien, c’est le coach ». Pour la simple et bonne raison que Christophe Galtier l’a reconnu lui-même après la rencontre sur le plateau de Prime Video, ce changement fait écho, au moins en partie, aux récentes déclarations de son numéro 7.

« Mettre dans leur meilleure zone nos trois offensifs »

« On essaie de trouver les meilleures associations possibles. J’ai entendu Kylian, j’ai entendu non pas son mal-être mais le fait de vouloir être vraiment sa zone préférentielle, d’où le système différent », a expliqué le technicien, qui a également tenu compte des aspirations de Neymar et Messi. « Le but [de ce 4-3-3] est de mettre dans leur meilleure zone nos trois offensifs. J’ai trois joueurs exceptionnels, et avec trois milieux, ça offre de meilleures sorties de balles pour les toucher là où ils sont le mieux », a-t-il ajouté.

Pour une première, cela a plutôt été une réussite face à Marseille, même si les difficultés récurrentes des dernières semaines dans le repli et l’expression collective ne se sont pas évanouies comme par magie. « Il est fort probable que l’on continue en améliorant ce système-là, avec des séances d’entraînement », a assuré Galtier. Avec un Kyky sans états d’âme ? C’est le sens du message que l’intéressé a tenu à faire passer après quelques jours de réflexion, en tout cas.