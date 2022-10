Même pas quatre mois à souffler un peu qu’il va (peut-être) falloir remettre ça. Selon nos confrères bien informés de Marca et du Parisien, qui confirment les confidences subliminales entendues dans l’After sur RMC lundi soir, Kylian Mbappé ferait déjà des pieds et des mains pour quitter le PSG au plus tôt, dès janvier si possible.

Liverpool, seule destination possible ?

En cause, les promesses non tenues par les dirigeants parisiens lors de la prolongation de contrat finalement acceptée par le clan du joueur en mai : dans le désordre, le recrutement d’un n°9 de fixation ajourné, une équipe pas vraiment renforcée, et un statut de patron du club pas vraiment accordé dans les faits. Selon Marca, le champion du monde tricolore aurait même demandé à partir en juillet, le PSG se montrant éventuellement disposé à faciliter son départ à court terme. Le tout à une seule condition, évidemment : que ce ne soit pas le Real Madrid en face, Liverpool figurant désormais comme la principale opportunité d’évasion pour Kyky. Le Parisien ajoute de son côté que Luis Campos, très lié à Mbappé, pourrait prendre la même décision,









L’info peut paraître surprenante après presque un an de show permanent, Mbappé hésitant entre prolonger au PSG ou partir en Espagne jusqu’au bout, selon la version officielle. Elle viendrait pourtant confirmer l’impression générale d’un joueur mal dans sa peau et malheureux tout court après un choix qui a surpris tout le monde au printemps. Un choix qu’il lui faut pourtant assumer, comme la perspective, peut-être, de ne jamais jouer au Real Madrid et de devoir prendre son mal en patience jusqu’aux JO 2024. Kylian, on t’attend en zone mixte ce soir après ton triplé contre Benfica.