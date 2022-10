Il y a encore quelques mois, face à un tel « pivot gate », Mauricio Pochettino aurait expédié la question en trois secondes et autant de mots, expliquant que tout-va-très-bien-avec-Kylian-c’est-un-grand-joueur-merci-beaucoup. Mais Galette n’est pas Pochette, et le nouvel entraîneur parisien est resté fidèle à ses principes et sa ligne de conduite : quand il y a un problème, on en parle, on crève l’abcès et on essaye d’avancer.

C’est donc ce qu’il a fait lundi après-midi, lors de la conférence d’avant PSG-Benfica en Ligue des champions quand, après quelques questions sur l’absence de Messi, le post Instagram du Schtroumpf Grognon est arrivé sur le tapis. Concernant le fameux hashtag #pivotgang, Galtier a déclaré y voir la simple marque d’une « réaction à chaud » signe d’une « frustration » de son attaquant au vu du déroulé, du contenu et du résultat du match contre Reims samedi soir.









Galtier comprend la frustration de Mbappé

Ce qui ne veut pas dire que le sujet n’existe pas, bien au contraire. Christophe Galtier s’est dit très attentif au discours de son attaquant lors du rassemblement avec l’équipe de France, « où il se sent plus à l’aise dans la manière dont il évolue dans le secteur offensif ». Il explique avoir parlé avec son joueur « pas plus tard que ce matin ». Mais Galtier ne s’est pas arrêté là, confirmant en cela les informations selon lesquelles le PSG aurait promis à Mbappé de tout faire pour lui adjoindre les services d’un attaquant de pointe (type Lewandowski) afin de lui donner plus de liberté sur le terrain pour tourner autour.

« Je ne sais pas ce qui a été dit à Kylian lorsqu’il a prolongé au PSG, mais lors de la préparation d’avant-saison on a beaucoup discuté avec Luis Campos et le président (Al-Khelaïfi) pour avoir un quatrième attaquant, avec un autre profil afin que Kylian puisse évoluer dans sa zone préférentielle mais ce joueur-là n’est pas arrivé, a-t-il déclaré. On a d’autres joueurs qui sont dans un autre registre, on a Ney et Leo, qui lui donnent des ballons dans de bonnes dispositions, mais c’est vrai qu’il se retrouve parfois dans l’axe et qu’il a la sensation d’être un pivot. Mais c’est un joueur intelligent, capable de s’adapter ».

Mbappé malade contre Reims

Relancé sur le sujet, l’entraîneur parisien a confié qu’à l’origine Mbappé ne devait pas jouer à Reims car « il était malade et fatigué », mais que les absences combinées de Messi et de Neymar l’avaient obligé à revoir ses plans. Avant de conclure par une dernière couche de pommade histoire d’être sûr que le message soit bien passé : « Je cherche à le rassurer en trouvant différentes options (tactiques) qui, pour l’instant, n’ont pas été mises en place pour différentes raisons, mais on est très attentif à ses remarques et on en parle car c’est un joueur très important de notre équipe ».