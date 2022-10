Pas de Lionel Messi face à Benfica, mardi soir, en Ligue des champions. Touché au mollet lors du match aller la semaine dernière (1-1), l'Argentin du PSG ressent toujours une gêne. Forfait à Reims en Ligue 1 ce week-end, il va encore se reposer un peu. « Leo Messi va beaucoup mieux, il est très confiant, mais il a encore cette sensation désagréable qui fait qu’il a préféré s’abstenir », a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse, ce lundi.

« Il faudra trouver d’autres connexions »

En revanche, pas d’inquiétude, a priori, pour dimanche, et le choc face à l’OM en championnat. « On va voir l’évolution cette semaine, mais c’est fort probable », a répondu le coach parisien quand il lui a été demandé s’il pourrait être présent. En attendant, il va donc falloir faire sans lui pour battre cette accrocheuse équipe portugaise et décrocher la qualification pour les 8e de finale.

« On connaît l’importance de Leo dans notre jeu, son état de forme, la connexion qu’il peut avoir avec Kylian, Ney' et les pistons, a rappelé Galtier. On ne peut pas se réjouir de son absence. Evidemment que ça change quelque chose dans le déplacement des uns et des autres, il faudra trouver d’autres connexions. » Rendez-vous mardi soir pour découvrir qui de Sarabia, Soler ou Ekitike prendra sa place sur le terrain.