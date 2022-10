Benfica - PSG EN DIRECT: Les Parisiens bousculés, Donnarumma obligé de sortir un gros arrêt...

Actualiser

15e : Otamendi qui sort la serpe sur Mbappé et qui arrive à se plaindre derrière, génie. T'avais 3 secondes de retard hombre.

14e : Oh Gonçalo Ramos qui tente sa chance de loin maintenant. Belle frappe en force, mais sans (trop de) problème pour Gigio.

12e : Ouais, ils sont vraiment bousculés les Parisiens. Enfin on s'attendait pas non plus à une partie de plaisir. Ca va être intéressant de voir si Paris arrive à reprendre la maîtrise.

10e : Bon bon bon, ça respire pas la sérénité ces 10 premières minutes. Paris n'a pas le ballon, et quand il l'a, n'en fait rien ou s met en difficulté derrière...

8e : Enorme occase Benfica, Donnarumma s'impose face à Ramos !! Ballon en profondeur, les défenseurs parisiens surpris comme des enfants, heureusement le gardien italien est là.

6e : Messi qui doit faire un peu le ménage au poteau de corner avant de tirer... On est très boulettes de papier au Portugal (y'a même un avion qui a atterri dans la surface).

4e : En revanche Mbappé vs Otamendi ça peut faire très mal dans l'autre moitié de terrain. « La caravana de Buenos Aires"

2e : Les Parisiens qui se mettent déjà en difficulté tout seuls comme des grands à la relance... ça se termine par un gros tacle par derrière sur Neymar au niveau de la ligne de touche. Pour le plus grand plaisir du public.

1ère : VAMOS !!

20h59 : Une minute de silence en mémoire des victimes de la catastrophe dans le stade en Indonésie.

20h58 : Et beh, belle petite ambiance dites-moi. C'est rouge de PARTOUT.

20h56 : On jettera un oeil aussi aux autres matchs du soir, y'a le Real qui joue, le retour de la Gire à Chelsea avec Milan, Haaland qui se tâte entre un triplé et un quadruplé contre Copenhague...

20h53 : Espérons au passage que Mbappé soit plus inspiré ce soir que la dernière fois qu'il était venu dans ce stade. Ah, cette frappe du droit cadeau pour Neuer alors qu'il avait tout le but ouvert en finale de la LdC 2020... Sûr qu'il y a pensé au moins une fois depuis qu'il est arrivé.

20h49 : Bref, revenons à 2022... Les deux équipes ont terminé leur échauffement. On file mettre les maillots et on est partis messieurs.

Le Président Nasser Al-Khelaïfi en compagnie de nos Légendes Valdo et Pedro Miguel Pauleta à l'occasion de ce #SLBPSG ! 💫❤️💙#UCL pic.twitter.com/ga9recqmqy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 5, 2022

20h43 : Bon petit test en tout cas ce soir pour le PSG, contre une équipe qui elle aussi est invaincue depuis le début de saison. Le genre de rendez-vous où il est toujours bon de taper fort pour mettre tout le monde d'accord. Par contre les gars de devant va falloir défendre un peu hein pour s'en sortir.

20h40 : Enfin, si Ramos met des buts, c'est qu'il y a aussi beaucoup de talents autour de lui. Neres, Rafa Silva, Joao Mario, ça joue au futebol.

20h38 : Même chose pour Benfica. Attention au petit Ramos devant, sacré buteur tout juste sorti du nid (et qui était déjà dans les petits papiers de Campos cet été, évidemment).

🚨 JÁ HÁ ONZE! 🚨 #SLBPSG #UCL #EuAmoOBenfica pic.twitter.com/HWj1QH99KQ — SL Benfica (@SLBenfica) October 5, 2022





20h36 : Parlons compos. Zéro surprise côté Paris, c'est le 11 type de cette saison, avec juste Danilo à la place de Kimpembe, toujours blessé, en défense.

Pas de surprise dans la compo du PSG ⬇️



Pas de surprise dans la compo du PSG ⬇️

👉 Danilo Pereira prend la place de Presnel Kimpembe (blessé) en défense #SLBPSG | #UCL pic.twitter.com/eX3BJGXxWM — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 5, 2022





20h33 : Un bien beau match nous attend ce soir, sur le papier en tout cas. Benfica et le PSG ont remporté leurs deux premiers matchs face à la Juve et au Maccabi, c'est donc la tête du groupe qui est en jeu. Et s'il y a un vainqueur, il aura un pied (et demi) en 8e de finale, déjà.

20h31 : YOOOO TOUT LE MONDE ! J'espère que vous êtes chauds, on est partis pour cette nouvelle soirée de Ligue des champions.

09h35 : Pour patienter comme il se doit, je vous propose ce (très) bon papier de mon collègue Aymeric sur l'art de bien communiquer quand on est entraîneur du PSG. Ce qui n'est pas une mince affaire (n'est-ce pas Thomas « top top » Tuchel ?). Régalez-vous, il y a même du Gaspard Gantzer dedans (vous allez vite comprendre pourquoi)

