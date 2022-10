Le PSG « va solliciter l’UEFA » sur la question des « fouilles trop poussées » subies par ses supporteurs et supportrices avant le match contre Benfica à Lisbonne, a annoncé ce samedi le club parisien, après de nombreux témoignages de fans se disant choqués par des palpations trop intrusives. « Le club est très attentif aux témoignages de ses supporteurs qui évoquent des fouilles trop poussées à Lisbonne. En réponse, le club va solliciter l’UEFA afin de faire la lumière sur ces témoignages », a écrit le PSG dans un communiqué. En cas de faits « particulièrement graves », le club parisien invite les personnes concernées à saisir un service dédié de la Préfecture de police de Paris, le S.T.A.D.E (Service transversal d’agglomération des événements).

Dans tous les matchs de haut niveau, le protocole prévoit une fouille corporelle des spectateurs par les stadiers pour éviter l’introduction d’objets interdits dans l’enceinte du stade, comme des fumigènes. Comme l’a rapporté vendredi Football Supporters Europe (FSE), fédération d’associations nationales de supporteurs, des Parisiens et Parisiennes ont fait état de fouilles corporelles « choquantes » et « disproportionnées » mercredi à Lisbonne avant le match du PSG contre Benfica en Ligue des champions (1-1).

Des plaintes similaires émises cette saison à l’encontre de Benfica

Selon des témoignages recueillis par Radio France Bleu, une supportrice parisienne présente mercredi au stade de la Luz a évoqué des palpations « choquantes, la main à l’intérieur de (son) sous-vêtement pendant une bonne minute, avant de (lui) mettre la main longuement dans (son) entrejambe ». Une autre supportrice a accusé une stadière de lui avoir « palpé les seins longuement ». D’autres supporteurs ont évoqué des palpations sous les sous-vêtements ou au niveau des parties génitales.









Le Benfica affirme de son côté n’avoir été informé d’aucune « irrégularité » concernant les fouilles réalisées par une société extérieure certifiée, sous la supervision de la police portugaise et de représentants du PSG. Des plaintes similaires avaient déjà été émises cette saison à l’encontre de Benfica. Le 8 septembre, à la suite du match entre Benfica et le Maccabi Haïfa (2-0) en Ligue des champions, le club israélien avait publié un communiqué pour demander des « explications » à son homologue portugais et à l’UEFA concernant des fouilles corporelles jugées « offensantes » menées sur ses supporteurs.