On attendait de voir ce que les Parisiens sortiraient de ce match, au sommet de leur groupe de Ligue des champions, face à une équipe en pleine bourre et poussée par un public de furieux. Eh bien on n’a pas été déçus. Secoué sur la pelouse du Benfica Lisbonne, mercredi soir, le PSG a fait preuve de caractère et de talent pour reprendre le contrôle et dominer la majeure partie des débats. Les hommes de Galtier auraient pu l’emporter, eu égard aux nombreuses occasions de la seconde période, mais ça aurait également pu mal tourner sans un grand Donnarumma. On saura mieux la semaine prochaine, au Parc des Princes face au même adversaire, la valeur de ce match nul (1-1) finalement logique.

Comme après chaque match de C1, 20 Minutes vous propose de départager les prestations des joueurs parisiens. Le petit commentaire est pour nous (il faut appuyer sur le petit « i » en bas à droite de l’image), mais le classement est pour vous. Pouce vert, pouce rouge, c’est à vous de jouer.