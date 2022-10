C’est presque la statistique la moins inhumaine d’Erling Haaland. En inscrivant un doublé mercredi soir contre Copenhague en Ligue des champions - merci à Pep de l'avoir sorti à la mi-temps pour nous faire souffler un peu - l’attaquant de Manchester City s’est isolé en tête du classement des buteurs avec cinq buts en trois matchs, pour un ratio d’1.67 but par rencontre. C’est seulement un de plus que son dauphin Leroy Sané, mais aussi déjà autant que Jean-Pierre Papin et un de plus que Luis Suarez au classement des meilleurs artificiers de l’histoire de la Ligue des champions. Une autre stat ? Il marque un but toutes les… 59 minutes et 30 secondes en C1.

Meilleurs buteurs de l’histoire de la C1

1. Cristiano Ronaldo : 140 buts en 183 matchs

2. Lionel Messi : 127 buts en 159 matchs

3. Robert Lewandowski : 89 buts en 109 matchs

…

19. Kylian Mbappé : 36 buts en 56 matchs

…

35. Erling Haaland : 28 buts en 22 matchs

. JPP : 28 buts en 37 matchs

36. Luis Suarez : 27 buts en 73 matchs

Dégoûté pendant City-Copenhague, le gardien de la formation danoise a glissé à l’oreille de Grealish un mot sur Haaland. L’international anglais n’a pas pu le garder pour lui. « "Leur gardien m’a dit quelque chose alors que je me replaçais, confie-t-il. Il a dit, "il n’est pas humain !". » Et les chiffres parlent effectivement d’eux-mêmes.





Les stats monstrueuses d'Haaland - SOFASCORE

Deux fois plus de buts que Kane en PL cette saison

« Ses statistiques sont effrayantes », avait déclaré Pep Guardiola après le triplé réussi par l’attaquant lors du 6-3 infligé au voisin Manchester United dimanche, en Premier League. En attendant de continuer à « Brautaliser » l’Europe, le Norvégien affiche déjà des stats absolument hallucinantes en championnat : huit matchs, 14 buts, 1.75 pion par match. Des chiffres de zinzin, et des mini-records pas moins fous.

Premier joueur de PL à inscrire trois hat-tricks de suite à domicile

Joueur le plus rapide à atteindre les trois hat-tricks en PL en 8 matchs (le 2e, Michael Owen a mis 48 rencontres pour atteindre cette marque)

Deux fois plus de buts marqués que son dauphin au classement des buteurs (Harry Kane, sept buts et 0,88 but/match. Ce qui en soi, est déjà très fort.

A ce rythme Haaland aura…