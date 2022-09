Un but à la Zlatan. A la Cruyff, même, pour Pep Guardiola. Le coach de Manchester City, comme tout le monde, s’est régalé sur le but fabuleux inscrit par Erling Haaland mercredi soir contre Dortmund en Ligue des champions : un fouetté de l’extérieur du pied en très haute altitude, pour donner la victoire à son équipe face à ses anciens coéquipiers (2-1).

« Les gens qui me connaissent savent l’influence que Cruyff a eu sur moi comme mentor, et il avait marqué un but contre l’Atlético Madrid, il y a des années, qui ressemble tellement à ce but », a commenté Pep. Haaland « a cette capacité à mettre le pied très haut, il est très souple, et il est capable de mettre le ballon au fond » dans cette position, a ajouté le coach catalan, en le comparant en cela à Zlatan Ibrahimovic, qu’il a eu sous ses ordres à Barcelone. On saluera aussi au passage la passe décisive de l’extérieur du pied droit de Cancelo, qui sublime encore plus ce but.





😍 Le Norvégien inscrit le but de l'année, sur un geste complètement fou à la Ibra ! pic.twitter.com/Q33tFqntZl — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 14, 2022



Grâce à cette victoire acquise en fin de match, City est déjà très bien parti pour une nouvelle qualification en 8e de finale. Les Citizens ont six points, avec la perspective d’affronter deux fois Copenhague, l’équipe la plus faible du groupe. Haaland va certainement en profiter pour continuer à soigner ses statistiques : depuis le début de sa carrière, il en est désormais à 26 buts marqués en 21 matchs de C1.