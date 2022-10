Dominateur puis bousculé par un OM entreprenant, jusqu’à en devenir trop gourmand, le PSG s’est imposé petitement mais logiquement dans le Classique de la Ligue 1, dimanche soir. Les hommes de Galtier reprennent un peu de mou en tête par rapport à Lorient, tandis que les Marseillais tombent au pied du podium.

Neymar version Classique

Un peu en dedans depuis quelques semaines, après un début de saison à danser la samba en France et en Europe, le Brésilien a senti l’odeur du grand match. Positionné en meneur de jeu mais surtout très libre de ses mouvements, comme Mbappé et Messi, il a libéré le Parc juste avant la pause alors que Pau Lopez était en train de refaire la déco dans les cerveaux parisiens (cinq arrêts dans la première demi-heure). Son 9e but de la saison, déjà, avec au passage la première passe décisive de Mbappé, de plus en plus à l’aise dans son rôle de pivot – en vrai, il s'est souvent trouvé côté gauche, comme il l’avait demandé.

Le sabordage marseillais

Le mot est un peu dur, mais on n’en voit pas d’autre pour qualifier la fin de première période de l’OM. Comme aveuglés par les miracles à répétition de leur gardien espagnol, touché par la grâce dans les 30 premières minutes, les Marseillais ont commencé à sortir, mais en prenant des risques de plus en plus inconsidérés. Forcément, au bout de trois situations en infériorité numérique sur des contres parisiens, ça a fini par craquer. Dommage, car tout n’est pas à jeter dans la prestation de cet OM, qui ne s’est jamais découragé et surtout pas renié. Et puis cette défaite ne rend pas hommage au match monstrueux de Mbemba, impérial face à Mbappé et Messi derrière, et quasiment le joueur le plus dangereux de son équipe dans la surface adverse. Assez hallucinant.

Un 4-3-3 pour durer ?

Privé de Ramos dans l’axe et de Nuno Mendes dans le couloir gauche, Christophe Galtier a laissé au vestiaire son 3-4-3 pour la première fois de la saison pour installer une défense à quatre, et incorporer Fabian Ruiz au milieu. On ne peut pas dire que cela ait revigoré le collectif parisien, toujours aussi intermittent et parfois coupé en deux. Finalement, les qualités et les défauts de cette équipe restent les mêmes, quel que soit le schéma, même si l'assise au milieu est à ranger dans les bons points de la soirée. On devrait en tout cas revoir ce 4-3-3, au moins en partie parce que Danilo a lui aussi rejoint l'infirmerie. Pas de quoi non plus gâcher la soirée du coach parisien, qui espère sûrement quelques jours un peu plus légers après cette indispensable victoire.