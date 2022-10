Malgré un début de saison plus que correct en championnat et deux victoires de rang en Ligue des champions, l’OM s’est présenté dans ses petits souliers au Parc des Princes, dimanche. « J’ai la sensation qu’on aurait pu faire mieux, on a eu trop de respect pour le PSG. On a trop réfléchi », résume le coach Igor Tudor. Résultat, une entame ratée dans les grandes largeurs, et le bouillon seulement évité par la grâce de Pau Lopez, auteur de cinq gros arrêts dans les 30 premières minutes, dont deux assez fabuleux face à Kylian Mbappé. « On savait que c’était une très bonne équipe avec de très bons joueurs, mais on les a trop respectés défensivement et offensivement, appuie le (quasi) héros du soir. On n’a pas fait ce qu’on fait d’habitude. »

« Pour gagner ici, il faut des attaquants dans une grande soirée »

A savoir un pressing dense et une projection éclair à la récupération du ballon, mais sans jamais se dévêtir derrière. Or, à vouloir trop en faire, les Marseillais se sont retrouvés trois ou quatre fois à poil juste avant la pause. Et ils l’ont payé, avec ce frustrant 1-0 au final. Car ils n’ont jamais su revenir ensuite, malgré quelques occasions assez franches, notamment par l’étonnant Chancel Mbemba puis Jonathan Clauss en début de seconde période. « On aurait pu encaisser plus de buts mais on aurait aussi pu en marquer, note Tudor. C’était un bon match à regarder, qui aurait pu se terminer à 4-4 ou 1-1. On savait qu’on aurait des opportunités en jouant ainsi. Mais pour gagner ici, il faut des attaquants dans une grande soirée. »

Mbemba, lui, ne décolérait pas au coup de sifflet final. Un match à peu près réussi, ça n’intéresse pas l’ambitieux Congolais, qu’on a vu partout dimanche soir, d’un côté du terrain pour mettre Mbappé dans sa poche, puis de l’autre pour tenter des doubles contacts et des retournés assez improbables. « On savait que ce serait très dur, mais on a loupé notre match, a-t-il estimé au micro de Prime Video. On était venus pour prendre trois points ici. J’ai beaucoup de regrets, parce qu’on pouvait les prendre. »

Lens au Vélodrome, samedi prochain…

Lui et son coach ne se sont pas cachés derrière l’arbitrage en tout cas, alors qu’une main de Mukiele dans la surface dès le retour des vestiaires aurait pu être sanctionnée – ou au moins vérifiée avec la vidéo. « Je n’ai pas revu cette situation, donc je n’ai pas été choqué par ça, a balayé Tudor. L’arbitre, c’est un bon arbitre. Pour moi, il a bien fait son job. »

Il l’a bien fait aussi sur le rouge direct donné à Samuel Gigot, qui s’il n’a finalement que légèrement touché Neymar n’avait absolument aucune raison d’arriver comme un avion pour le découper à 40 mètres de son but. « Sam (Gigot) nous fait mal », regrette Mbemba, qui préfère se projeter sur la prochaine journée. L’OM, redescendu à la 4e place ce matin, reçoit Lens, qui vient de l’éjecter du podium. « On est prêts à aller au combat, toute la saison », annonce le défenseur. « On doit croire en ce qu’on fait. On a un bon groupe, un bon coach qui fait les choses très bien », ajoute Pau Lopez. Ça aide, c’est sûr, mais ça ne suffit pas pour gagner des matchs.