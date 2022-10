Lionel Messi, Floyd Mayweather ou encore Giannis Antetokounmpo ne font plus le poids avec le kid de Bondy. Comme l’a révélé Le Parisien dimanche soir, Kylian Mbappé a en effet eu droit, pour prolonger l’été dernier au PSG, au plus gros contrat jamais signé par un sportif dans le monde. Accrochez-vous bien, l’attaquant star de 23 ans touche déjà un salaire de 6 millions d’euros brut par mois (2,7 millions net après impôts), soit environ trois fois plus que ce qu’il gagnait la saison passée.

Ajoutez-y une prime à la signature gargantuesque, qui s’élèverait à 180 millions d’euros brut, versée en trois fois, mais que la star des Bleues touchera intégralement, qu’il reste ou non jusqu’au bout de son contrat en 2025. Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Pour prolonger sa pépite, la direction du PSG a également inclus une prime de fidélité, qui permet en théorie au club de rester dans les clous du fair-play financier mis en place par l’UEFA.





Dans ce cadre, Kylian Mbappé aurait déjà touché 70 millions d’euros, et cette prime est évolutive au terme de chaque mercato estival, à savoir autour de 80 millions d’euros à l’été 2023, et de 90 M€ en 2024 s’il active sa dernière année optionnelle. Sans compter les nombreux contrats de sponsoring du joueur (Nike, Hublot, EA Sport, Dior, Oakley…), celui-ci toucherait plus de 630 millions d’euros brut (environ 282 millions net) en restant jusqu’en 2025. Soit à l’année (210 millions d’euros) un quart du budget du club. Très loin donc du contrat à 555 millions d’euros signé pour quatre ans par Lionel Messi au Barça en 2017.