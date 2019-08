Bob Ratcliffe a affiché ses ambitions pour l'OGC Nice. — M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Ineos, nouveau propriétaire de l’OGC Nice, compte investir sur les jeunes joueurs.

Le groupe renouvelle sa confiance à Patrick Vieira et vise les quatre premières places du championnat.

En revanche, impossible d’avoir plus d’éléments sur le mercato qui se termine en fin de semaine.

C’est la fin d’un long feuilleton. Après plusieurs mois de tractation, Ineos a officialisé le rachat de l'OGC Nice lundi soir. Et dès le lendemain, ce mardi, son PDG Bob Ratcliffe a fixé les objectifs du groupe pétrochimique britannique devant la presse. Impossible de connaître le nom des recrues du mercato ni le montant du rachat. En revanche, Bob Ratcliffe a confirmé que le groupe est bien propriétaire à 100 % des parts du club. Maintenant qu’Ineos a entièrement la main sur l’ OGC Nice, quels sont ses objectifs sportifs et extra-sportifs ?

Si on ne parle que de ballon rond, Ineos vise haut, très haut. « Notre ambition est d’atteindre le top 4 de la L1. Nous avons un projet sur 3 à 5 ans pour faire de l’OGC Nice un club qui peut arriver régulièrement au niveau européen. Pour nous, ce projet est un défi, affirme Bob Ratcliffe, PDG d’Ineos. On sait que ça va être un défi difficile. Nous voulons que la Ligue 1 ait quatre clubs en Champions League. Si nous pouvons aider le championnat à grandir, sur le terrain et en dehors, ce sera positif pour nous. »

« Nous allons œuvrer pour l’excellence »

« En dehors » ? C’est ce qui a l’air de préoccuper encore davantage les nouveaux investisseurs. « Nous allons œuvrer pour l’excellence dans tous les domaines du club que ce soit la formation, au niveau du commercial, la recherche de sponsors, le merchandising, la diffusion. Tous ces éléments qui, ajoutés les uns aux autres, vont apporter une grande valeur au club, affirme-t-il. Nous ne voulons pas arriver à réussir en ne faisant que dépenser de l’argent. Nous voulons bâtir. C’est la philosophie qui nous anime. » Pour bâtir, Ineos compte sur le recrutement de jeunes joueurs et, pourquoi pas, sur la création d’une synergie avec son autre club francophone, le Lausanne Sports.

Une chose ne change pas : l’homme fort de l’OGC Nice. Ineos renouvelle sa confiance au coach Patrick Vieira. « Il est décisif dans notre projet. Nous comptons investir sur les jeunes joueurs et Patrick Vieira a les compétences pour ça. C’est un entraîneur qui sait travailler avec les jeunes. » Tout un programme qui commence dès mercredi avec un temps fort : le derby contre l’OM.