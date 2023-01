A Paris, un plus un, ça donne un. Le PSG a annoncé ce vendredi qu’un duo de cadres du club allait remplacer le très précieux Jean-Claude Blanc, parti à l’OGC Nice où il sera directeur exécutif du propriétaire Ineos Sports à partir de février. Le secrétaire général Victoriano Melero et le directeur des recettes Marc Armstrong « prennent en charge les fonctions précédemment assurées par le directeur général adjoint délégué », a expliqué le PSG dans un communiqué.

Plus précisément, Melero « supervisera toutes les divisions support, financières et opérationnelles » du club, et Armstrong « dirigera la stratégie sur l’ensemble des domaines permettant de générer des revenus ».









Le président Nasser Al-Khelaïfi a également annoncé trois nouveaux changements dans l’organigramme. Fabien Allègre, déjà directeur de la marque, devient aussi directeur adjoint de la Fondation Paris Saint-Germain. Le PSG a par ailleurs recruté deux nouveaux cadres à la communication. Michelle Gilbert, précédemment directrice de la communication France et Europe du Sud chez Meta, est nommée responsable de la communication institutionnelle, et Pascal Ferré, ancien rédacteur en chef de France Football, devient le nouveau directeur médias de l’équipe.

D’autres nominations à venir

« D’autres nominations externes et internes seront annoncées en temps voulu », a ajouté le club. « L’été dernier, le Paris Saint-Germain a entamé la deuxième phase de croissance et de développement de son projet, avec la nomination d’une nouvelle équipe de direction sportive [l’entraîneur Christophe Galtier et le conseiller football Luis Campos] et la prolongation de joueurs de premier plan » (comme Kylian Mbappé et Neymar), a expliqué Al-Khelaïfi dans le communiqué.

L’objectif est de poursuivre « la transformation du Paris Saint-Germain sous la direction de QSI pour devenir l’une des plus grandes franchises de football, de sport et de lifestyle au monde ». Et, pourquoi pas, pour gagner la Ligue des champions un de ces jours.