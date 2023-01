De notre envoyé spécial au Parc des Princes,

Il est minuit passé, aux abords du Parc des Princes, et une poignée de supporteurs attend encore à la sortie du parking des joueurs, espérant un petit signe au passage de l’homme de la soirée. Tous les véhicules qui en sortent ont des vitres teintées, mais ce n’est pas bien grave, les fans crient « Messiiii, Messiiii » à chaque fois. Il y en a bien une dans le lot qui devait reconduire l’Argentin chez lui.

Le champion du monde était définitivement l’attraction de la soirée, et on peut lui dire merci car sans lui, ce PSG-Angers déjà pas bien folichon un mercredi soir glacial de janvier aurait viré à la purge. Si la rencontre a été globalement assez terne, la faute à des Parisiens qui avaient sans doute un peu trop froid pour enlever leurs pantoufles avant d’entrer sur le terrain, Lionel Messi a lui été à la hauteur des retrouvailles, près de trois semaines après le sacre mondial tant attendu.





Le club avait décidé de ne pas organiser de cérémonie particulière avant le coup d’envoi, estimant selon nos confrères du Parisien que la haie d’honneur et le petit trophée remis lors de son retour à l’entraînement suffisaient à marquer le coup. Il se murmurait également qu’on craignait un peu l’accueil du Parc, dévoué à Kylian Mbappé davantage qu’à l’Argentin - qui n’a jamais fait d’efforts surhumains non plus pour le mettre dans sa poche - et peut-être encore irrité par les célébrations stupides d’Emiliano Martinez. Mais le public a prouvé qu’il savait faire la part des choses. On ne manque pas de respect à la légende, tout le monde sait ça.

Le nom de Messi a été acclamé lors de la première annonce de la composition parisienne, à une heure du coup d’envoi, alors que le stade était encore aux trois quarts vide. Il l’a été plus encore lorsque le speaker a remis ça vers 20h50, même si l’on a entendu quelques sifflets derrière les applaudissements. « Merci aux supporteurs, et bravo à eux pour l’avoir accueilli ainsi. Croyez-moi, ça lui fait chaud au cœur », a salué Christophe Galtier après la rencontre. On veut bien le croire, même si l’intéressé aurait pu l’exprimer lui-même, par exemple en allant saluer le public avec ses petits camarades au coup de sifflet final plutôt que de filer direct aux vestiaires. Le seul bémol de la soirée.

« Il est apaisé »

Mais ce qui importait le coach parisien était le terrain, et de ce point de vue, il s’est montré admiratif face à la prestation de son numéro 30. Difficile de faire autrement, tant ce dernier a été le seul à éblouir une rencontre bien tristoune. Dès la 5e minute, c’est lui, après une prise de balle soyeuse, qui a décalé Mukiele dont le centre a permis à Ekitike d’ouvrir le score. A 20 minutes de la fin, il s’est occupé de tout, d’un double exter’ pour lancer l’action à un petit plat du pied du droit imparable pour la conclure et plier le match. Entre ces deux temps forts, l’Argentin aura offert quelques sucreries, comme cette passe aérienne à une touche en première période pour décaler Mukiele, qui n’a cette fois pas su en profiter. Sans parler de son contrôle super glue à l’échauffement qui a fait le tour de Twitter.





Avant la VAR / Après la VAR #PSGSCO pic.twitter.com/ZWTktq8Jxw — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 11, 2023



Pour ceux qui pensaient que l’Argentin reviendrait à reculons après avoir conquis le titre ultime de sa carrière, c’est raté. Il était plutôt sur la lancée, impliqué, inspiré, malgré les jambes un peu lourdes après cette coupure pour le moins animée. « On a revu, sûrement, le meilleur joueur du monde actuellement, a observé Galtier. Il avait très envie de jouer, il a bien récupéré, il s’est bien préparé. Evidemment, quand Leo est sur le terrain, les choses changent, énormément. Il paraît apaisé, léger, du fait d’avoir gagné le trophée qui lui manquait. Mais il avait aussi très envie d’être vite reconnecté avec le jeu, avec la compétition, et il a fait un grand match. »

Retrouvailles avec Mbappé ce jeudi

Même sentiment du côté de Nordi Mukiele, seul Parisien à s’être arrêté pour nous causer un peu en zone mixte. Tout heureux d’avoir délivré une passe décisive à son illustre coéquipier, le latéral droit a lui aussi relevé ce sentiment de plénitude qui se dégage de lui. « Je le sens bien, content d’être là. Il l’était déjà avant la Coupe du monde, et là encore plus. Avoir un Leo heureux est une très bonne chose pour l’équipe, parce qu’il va nous aider pour cette deuxième partie de saison. »

Il y a de quoi faire en effet, entre le championnat où Lens et l’OM seront à l’affût du moindre faux pas, et surtout la Ligue des champions. Le 8e de finale aller face au Bayern Munich va arriver très vite, et voir Messi déjà à ce niveau est évidemment une bonne nouvelle. L’Argentin, décisif 27 fois en 20 matchs avec le PSG (13 réalisations, 14 passes décisives), est sur les bases d’une saison dans ses standards barcelonais. Mais pour lui comme tous les autres, les compteurs seront remis à zéro en février. D’ici là, Messi sera passé par d’autres retrouvailles, forcément un peu spéciales, avec Kylian Mbappé. Après dix jours de vacances, le Français a repris l’entraînement mercredi au Camp des Loges.