Troyes - OM EN DIRECT : Marseille tout près du break… Le gardien troyen héroïque...

Après avoir tout perdu en Coupe d'Europe avant la coupure liée à la Coupe du monde, l'OM sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur en Ligue 1 pour que cette saison ne soit pas à jeter aux oubliettes. C'est plutôt bien parti, puisque depuis la cruelle défaite face à Tottenham, les Marseillais n'ont enchaîné que des victoires. Cela fait quatre en championnat, plus une en Coupe de France le week-end dernier. Les hommes de Tudor sont en forme et entendent poursuivre sur leur lancée à Troyes, une équipe qui, bon an mal an, commence à prendre ses distances avec la zone de relégation. Il le faut, car devant le PSG et Lens avancent à grande vitesse.

>> On vous laisse juste le temps de coucher les enfants et rendez-vous ici-même aux alentours de 20h30 pour suivre cette rencontre ensemble...