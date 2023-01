L’idole quitte le pays. Après avoir fêté son titre de champion du monde pendant une dizaine de jours, Lionel Messi a quitté lundi soir sa ville natale de Rosario, dans le nord de l’Argentine, pour rejoindre la France et le PSG. Le capitaine de l’Albiceste a décollé avec femme et enfants à bord d’un avion privé depuis l’aéroport international des Iles Malouines, a rapporté le journal local La Capital. L’avion a décollé à 22 heures et doit atterrir à l’aéroport du Bourget à Paris à 15 heures (heure française).





De nombreux fans l’attendaient aux abords de l’aéroport pour essayer de lui dire au revoir et d’avoir un selfie, mais les voitures privées qui transportaient Messi et sa famille ont directement rejoint la piste de décollage.

L’argentin a profité de quelques jours de repos avec sa famille et a passé les fêtes de fin d’année dans son pays avant de retrouver ses coéquipiers du PSG. Il est dans les temps, puisque la semaine dernière, Christophe Galtier avait déclaré qu’il espérait que Messi rejoigne l’équipe « le 2 ou 3 janvier ».

L’Argentin est attendu de retour à son meilleur niveau petit à petit, dans la perspective du 8e de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (match aller le 14 février). Sans lui, le PSG a essuyé dimanche sa première défaite de la saison à Lens, lors de la 17e journée de Ligue 1.