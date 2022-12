Szymon Marciniak. Son nom est entré dans la postérité en France pour ses coups de sifflet, lors la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Argentine. Et qu’importe si la plupart étaient pertinents. En effet, l’arbitre polonais a fait l’unanimité à l’étranger et même reçu les félicitations de Pierluigi Collina, l’expert en chef de la FIFA, mais il a tout de même tenu à répondre aux critiques venues de France (et notamment de l’Equipe) sur quelques décisions litigieuses dans une conférence de presse.

Marciniak a commencé par gentiment chambré - à raison- tous les papiers de la presse française (dont le nôtre) qui réclamaient l’annulation du deuxième but de Messi (celui du 3-2), car certains coéquipiers de l’Argentin étaient rentrés sur le terrain en amont, en vertu de la loi 3, alinea 9.

« Quel a été l’impact des gars qui se sont levés et ont sauté sur le terrain ? C’est chercher la petite bête, ce n’est pas très sérieux » a d’abord répliqué le Polonais, avant de poursuivre en montrant une photo de plusieurs joueurs français déjà sur le terrain lorsque Mbappé a égalisé dans le temps réglementaire. « Les règles du jeu ne sont pas un code pénal. Vous ne pouvez pas tout analyser littéralement. Le plus important est l’esprit du jeu. Par exemple, il existe une règle selon laquelle le jeu ne peut pas continuer sans un drapeau de coin. Imaginons que le drapeau soit brisé et qu’il n’y ait plus de réserve. Eh bien je devrais dire qu’à la page 30 du règlement, il existe une telle disposition et que nous annulons la finale du Mondial ? »





Szymon Marciniak wyjaśnia😎 @lequipe. Kiedy Francuzi strzelali gola, na boisku było siedmiu ich rezerwowych. Doszukiwanie się takich rzeczy nie jest zbytnio poważne. @sport_tvppl #mundialove pic.twitter.com/MOAMgnaavr — Jakub Kłyszejko (@jakubklyszejko) December 22, 2022



Szymon Marciniak a ensuite confié qu’il préférait se fier aux réactions d’après-match, quand les Français sont, dit-il, venus le féliciter pour sa performance : « Ce qui compte, c’est ce que disent les joueurs. Les Français m’ont remercié après le match, ils étaient satisfaits de l’arbitrage. J’ai discuté avec Hugo Lloris et Olivier Giroud, tout le monde s’est serré la main Et Kylian Mbappe m’a pris dans ses bras de manière inattendue. Il était très triste et déçu de la perte. Je pense que c’était un geste tellement humain. Je l’ai aussi serré dans mes bras et j’ai essayé de le réconforter, j’ai dit que c’était un joueur exceptionnel qui avait remporté la Coupe du monde il y a quatre ans ». Et la prochaine, on espère bien.