Le PSG tient à son tout nouveau champion du monde. Selon une information du Parisien, confirmée par RMC Sport, Lionel Messi (35 ans) a donné son accord début décembre pour prolonger son contrat qui arrive à échéance à la fin de cette saison. L’affaire n’est toutefois pas scellée. La durée précise et le montant du contrat doivent ainsi être affinés dès le retour de vacances de la Pulga, lors d’une réunion avec le président Nasser Al-Khelaifi et son conseiller football Luis Campos, écrit le quotidien Le Parisien.

Pas de retraite internationale

Messi avait rejoint le PSG en 2021, signant à l’époque pour deux saisons plus une en option. Avec ce nouvel accord, il resterait ainsi dans le club de la capitale au moins jusqu’en 2024. Une confirmation que l’Argentin se sent bien physiquement et pas rassasié par le titre de champion du monde, le seul qui manquait à son immense palmarès.

« Je ne prends pas ma retraite internationale. Je veux continuer de jouer pour l’Argentine pour faire honneur au titre de champion du monde. C’est le titre qu’il me manquait et le voilà. C’est fou », avait-il déclaré après la victoire contre les Bleus dimanche. Et c’est donc à Paris qu’il compte se maintenir au plus haut niveau pour honorer ce statut tant attendu.