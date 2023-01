PSG - Angers EN DIRECT : Ekitike marque d'entrée, Bernardoni évite au SCO de couler... Suivez le match avec nous

Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

44e : N'empêche que le deuxième se fait attendre, je suppose que Galtier aurait bien aimé plier ça avant la pause. Parce qu'à 1-0 tu restes exposé, et ce serait pas la première fois que le PSG se fait peur pour rien.

42e : Ca commence à castagner un peu au milieu, les Angevins en ont marre de faire l'essuie glace et se vengent sur quelques chevilles au passage. C'est humain.

39e : Rho ce régal de passe aérienne en une touche de Leo pour décaler Mukiele... Il est pas revenu que pour la buvette l'Argentin. Malheureusement sur ce coup là le contrôle de Nordi n'est pas bon et l'écarte du but.

37e : Petit coup franc miam miam aux 20 mètres, un peu excentré à gauche. Messi la tente à ras de terre sous le mur mais il se rate un peu...

35e : Ah nooon le Ney qui se trompe là sur cette passe, y'avait l'autoroute devant Messi si le ballon lui parvenait mais le Brésilien pile dans les pieds de Blazic tout heureux que ça lui vienne tout cuit. Y'avait clairement mieux à faire.

34e : Bernardoni encore, devant Messi cette fois !! Il faut bien le 1,90m du gardien angevin pour aller la chercher cette frappe croisée, à l'horizontale. Bel arrêt encore.

32e : En revanche on voit pas ou très peu Neymar pour l'instant. Il reste devant même si les ballons n'arrivent pas, alors que Messi par exemple redescend plus les chercher.

30e : Bentaleb et Mendy essaient de faire monter un peu leur équipe et montrer l'exemple au pressing mais c'est compliqué là au milieu pour les Angevins, qui courent pas mal dans le vide.

27e : Paris encore dangereux sur CPA ! Cette fois c'est Marquinhos qui est à la réception du coup de patte de Messi, il lui manque un ou deux cheveux pour la dévier avant que Bernardoni la sorte du poing.

25e : Ah oui je jette un oeil au ralenti il nous fait un petit exploit là sur sa ligne Paulo. Ramos était déjà parti célébrer.

24e : Ramoooooos tout près du break !! Super coup franc de Messi, le tatoué andalou se jette pour mettre la tête mais Bernardoni repousse je sais pas comment. Enorme arrêt du gardien angevin !

22e : De plus en plus intéressant je trouve Mukiele sur son côté droit, ça défend, ça percute et on a vu que ça centrait bien. Une bonne nouvelle pour les Parisiens parce qu'à droite c'est compliqué depuis un petit moment.

20e : Ca va un peu mieux pour Angers, qui voit plus le ballon. Mais la défense parisienne gère ça tranquillement. Pendant ce temps-là, Messi et Neymar trottinent devant mais plus parce qu'il fait froid qu'autre chose.,

18e : Je surveille aussi le résultat de Lens, évidemment. Toujours 0-0 pour le moment contre Strasbourg à la Meinau.

16e : Hop hop hop la petite mésentente entre Donnarumma et Bernat, le gardien italien était sorti de sa surface sur un ballon en profondeur pour dégager mais son défenseur lui a pris sous le nez alors qu'il courrait vers le but. Ca aurait pu mal finir cette histoire.

14e : Je vous l'ai pas dit au fait mais on live aussi l'OM ce soir, si vous voulez aller y faire un tour de temps en temps. Les Marseillais ont ouvert le score à Troyes. : Je vous l'ai pas dit au fait mais on live aussi l'OM ce soir, si vous voulez aller y faire un tour de temps en temps. Les Marseillais ont ouvert le score à Troyes. C'est par ici.

12e : Ouuuh Messi la percée et la petite passe pour Neymar dans la surface... Un poil trop longue c'est dommage.

10e : Première séquence angevine dans le camp parisien qui dure plus d'une minute... Ca se termine en sortie de but mais ça fait plaisir de les voir là.

8e : Mine de rien, ça fait quatre buts (et deux passes dé) pour Ekitike sur les cinq dernières matchs. Il a bien profité des absences diverses et variées des trois de devant pour commencer à faire son trou le petit (qui est très grand).

6e : Et bien voilà une affaire rondement menée. Et bon courage aux Angevins surtout.

5e : BUT EKITIKE !! Jeu à trois d'école avec Messi qui fait la diff sur sa prise de balle et décale Mukiele à droite, centre fort devant le but et hop l'ancien Rémois qui coupe au premier et marque. Facile.

3e : Premières minutes 100% Paris, le Sco n'a plus touché le ballon depuis le coup d'envoi (véridique). M'enfin, pour l'instant ça reste de la passe à 10 au niveau du rond central.

1ère : ALLEZ GO !! Coup d'envoi Angers.

20h59 : Une minute d'applaudissements également en la mémoire de Pelé. Beau moment.

20h57 : Les deux équipes sont là ! Petites poignées de main tout ça tout ça. Je vais essayer de pas confondre Paul Bernardoni et l'arbitre Eric Wattellier mais je peux rien promettre.

20h55 : Je connais pas le volume sonore des enceintes du Parc, mais on doit être au moins à des milliards de décibels c'est pas possible. Quel enfer ces minutes avant le coup d'envoi, y'a de quoi perdre l'usage d'une oreille. Ou alors je vieillis, ce qui est possible aussi.

20h52 : Minute d'applaudissements en hommage à Modeste Mbami ainsi qu'à Gilles Watelle, ancien podologue du centre de formation puis de l'équipe professionnelle, resté au club de 1978 à 2007.

20h49 : L'annonce de la compo par le speaker.... Beaucoup d'applaudissements et j'ai cru entendre quelques sifflets pour Messi.

20h46 : Allez, fin de l'échauffement, les joueurs rentrent aux vestiaires. On met les maillots et hop, c'est parti.

20h43 : La compo angevine, en 4231 avec Hunou en 10 et Sima devant, comme ces derniers matchs. A noter la présence sur le banc de Sofiane Boufal, de retour après son gros Mondial. Pas pour longtemps a priori, mais en tout cas ce soir il est bien là. : La compo angevine, en 4231 avec Hunou en 10 et Sima devant, comme ces derniers matchs. A noter la présence sur le banc de Sofiane Boufal, de retour après son gros Mondial. Pas pour longtemps a priori, mais en tout cas ce soir il est bien là.

👀 La composition de vos Scoïstes pour affronter le @PSG_inside dans une heure ! #PSGSCO pic.twitter.com/OvF926aMVi — Angers SCO (@AngersSCO) January 11, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





20h41 : Un petit mot sur Angers, qu'on voit assez mal stopper ici sa série de 9 défaites d'affilée en Ligue 1. Imaginez quand même, le SCO n'a plus marqué un point en championnat depuis le 18 septembre... Il y a bien eu la qualif en Coupe de France à Strasbourg le week-dernier, mais bon, aux tab après un vieux 0-0. Ca ne va pas fort pour le dernier de la classe. : Un petit mot sur Angers, qu'on voit assez mal stopper ici sa série de 9 défaites d'affilée en Ligue 1. Imaginez quand même, le SCO n'a plus marqué un point en championnat depuis le 18 septembre... Il y a bien eu la qualif en Coupe de France à Strasbourg le week-dernier, mais bon, aux tab après un vieux 0-0. Ca ne va pas fort pour le dernier de la classe. Et voilà la composition de @AngersSCO pour affronter les Parisiens ⬇️ #PSGSCO pic.twitter.com/IRlPEGDXD9 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 11, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





20h39 : Pas de Zaïre-Emery au milieu, je suis un peu déçu j'avoue j'aurais bien voulu observer le phénomène de près. Milieu de bûcherons avec Danilo, Vitinha et Ruiz choisi par le coach parisien.

20h37 : Pas de Mbappé en revanche, comme vous le savez. Mais Neymar est bien là ! Il y avait un petit doute rapport à sa blessure de la Coupe du monde, Galtier veut vraiment lui laisser le temps de se remettre, mais apparemment tout va bien. Ekitike profite de l'absence de Kyk's pour enchaîner. Voici la compo > : Pas de Mbappé en revanche, comme vous le savez. Mais Neymar est bien là ! Il y avait un petit doute rapport à sa blessure de la Coupe du monde, Galtier veut vraiment lui laisser le temps de se remettre, mais apparemment tout va bien. Ekitike profite de l'absence de Kyk's pour enchaîner. Voici la compo >

🔵🔴 La compo du @PSG_inside face à Angers ⬇️#PSGSCO à 21H sur CANAL+SPORT 360 pic.twitter.com/hbhilwxpTI — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 11, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





20h35 : Lionel Messi est donc de retour ce soir, trois semaines après son titre de champion du monde. Pas de cérémonie spécialement organisée pour lui. En tout cas, si c'est l'accueil du public que le club craignait, vu l'ovation reçu à 20 heures lors de la première annonce de la compo alors qu'il y avait quasi personne en tribunes, on peut dire que les supporters parisiens sont très contents de le voir.

20h33 : Je peux pas me trouver plus près de l'action pour vous faire vivre ce match, puisque je me trouve en tribune de presse au Parc. Un Parc à peine rempli à moitié à une demi-heure du coup d'envoi, mais ça va se garnir tranquillement.

20h31 : Salut tout le monde ! On est partis pour le live