Le Paris Saint-Germain va devoir tourner la page Jean-Claude Blanc. Le directeur général délégué va en effet quitter ses fonctions en 2023 après douze saisons passées au club de la capitale, a annoncé le PSG lundi soir.

« Dans le cadre de la transformation continue du Paris Saint-Germain sur et en dehors des terrains, Jean-Claude Blanc fera (…) des adieux chaleureux au club pour poursuivre un nouveau défi professionnel en 2023 », écrit le PSG dans un communiqué. Le nouveau directeur général adjoint « sera annoncé dans le courant de l’année et sera placé sous la responsabilité du président-directeur général Nasser Al-Khelaïfi », ajoute le club, précisant que « la date de fin de contrat de Jean-Claude Blanc sera confirmée au cours de la nouvelle année ».

Jean-Claude Blanc attendu chez Ineos

Blanc est un pilier du PSG et un homme de base du projet de QSI (Qatar Sports Investment). Il est arrivé au club en novembre 2011, quelques mois seulement après le rachat par le fonds souverain qatari, et a connu la période la plus faste de l’histoire du PSG avec 28 trophées dont huit titres de champion de France. Selon le quotidien sportif L’Équipe, il va rejoindre le groupe Ineos, qui contrôle notamment l’OGC Nice, ce qui serait un gros coup pour le groupe du milliardaire britannique Jim Ratcliffe.

Avant d’atterrir au PSG, Jean-Claude Blanc avait fait partie de l’équipe dirigeante de la Juventus Turin (2006-2011) en tant qu’administrateur général puis président pendant la majeure partie de la saison 2009-2010, avant de céder sa place à Andrea Agnelli.

« D’autres arrivées de cadres supérieurs au sein du club seront annoncées au cours de la nouvelle année, alors que le club poursuit sa transformation », écrit également le PSG, qui continue de se restructurer autour du duo Luis Campos-Christophe Galtier, arrivé l’été dernier. Vendredi, le quotidien Le Parisien annonçait l’arrivée à la tête de la communication du club de l’ancien rédacteur en chef de France Football et responsable du Ballon d'or Pascal Ferré, en compagnie de Michelle Gilbert, actuelle directrice de la communication de Meta, la maison mère de Facebook, pour la France et l’Europe du Sud, et de David Sugden.