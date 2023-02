Monaco - PSG EN DIRECT : Aucune révolte côté parisien, Monaco dans un fauteuil... Suivez le match avec nous

Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies .

Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous.

En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires

On aurait été plus surpris par un bon match et une réaction d’orgueil que par la nullité prévisible que l’on voit, c’est dire à quel point on a renoncé de croire en cette équipe. Groupe détestable.

76e : Rare bonne nouvelle du côté du PSG, Presnel Kimpembe va retrouver le terrain après plus de deux mois d'absence.

61e : Drapeau levé et hors-jeu mais quel arrêt réflexe de Gigio sur sa ligne, après un tir à bout portant de Ben Yedder aux 6 mètres.

61e : Drapeau levé et hors-jeu mais quel arrêt réflexe de Gigio sur sa ligne, après un tir à bout portant de Ben Yedder aux 6 mètres.

Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies .

Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous.

En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires

46e : C'est reparti ! Luis Campos est descendu dans les vestaires et en est revenu tout rouge. Et sinon Sergio Ramos a remplacé El-Chadaille Bitshiabu.

46e : ET DE TROIS !!! Ben Yedder pour le doublé au pire des moments. Parfaitement lancé en profondeur par Golovine, l'ancien Toulousain se présente seul face à Gigio et ouvre son pied droit, poteau rentrant, terminé, bonsoir

46e : ET DE TROIS !!! Ben Yedder pour le doublé au pire des moments. Parfaitement lancé en profondeur par Golovine, l'ancien Toulousain se présente seul face à Gigio et ouvre son pied droit, poteau rentrant, terminé, bonsoir

39e : Le but du Titi Zaïre-Emery qui relance le PSG !!! C'est déjà son deuxième but en pro après celui à Montpellier. Magnifique joueur que ce Warren. Un gars de Montreuil, comment pouvait-il en être autrement ?!

39e : Le but du Titi Zaïre-Emery qui relance le PSG !!! C'est déjà son deuxième but en pro après celui à Montpellier. Magnifique joueur que ce Warren. Un gars de Montreuil, comment pouvait-il en être autrement ?!

38e : Je suis supporter parisien cher monsieur (madame ?). Et je ne suis pas le seul à avoir perdu tout enthousiasme en regardant cette équipe « jouer ». Au plaisir.

Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies .

Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous.

En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires

Franchement supporters et supportrices du PSG, c’est le moment parfait de faire passer votre couple au dessus de votre club mardi. Vous vous éviterez une embrouille et une déprime

: Ecoutez la voix de la sagesse et lâchez l'affaire mardi.

Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies .

Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous.

En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires

Premier chant et première banderole #ASMPSG @francebleuparis pic.twitter.com/FUuGDdP7gL

Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies .

Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous.

En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires

Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies .

Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous.

En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires

: Le PSG c'est la meilleure école de la vie. Après ça, Macron et sa réforme des retraites, ça passe comme une lettre à la poste.

22e : Très, très longue mon ami. Mais on va se serrer les coudes hein, pas le choix ! Sois fort mon gars.

22e : Très, très longue mon ami. Mais on va se serrer les coudes hein, pas le choix ! Sois fort mon gars.

20e : Dieu sait que j'ai critiqué le PSG de Pochettino, mais je crois que Galtier arrive à faire encore pire. Ce club est formidable. Je me demande s'il existe vraiment un entraîneur dans le monde capable de faire quelque chose avec des joueurs de cette mentalité. C'est honteux ce que proposent les Parisiens, HON-TEUX !

Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies .

Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous.

En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires

14e : Magnifique contre monégasque qui se termine par un bon centre de Caio Henrique et la tête puissante de Golovine ! Bel arrêt de Gigio sur sa ligne. La seconde lame, avec le tir de Diatta à côté, ne donne rien.

14e : Magnifique contre monégasque qui se termine par un bon centre de Caio Henrique et la tête puissante de Golovine ! Bel arrêt de Gigio sur sa ligne. La seconde lame, avec le tir de Diatta à côté, ne donne rien.

7e : Ca fait un moment que j'avais annoncé un naufrage parisien dans ce marathon de matchs en février, pour le moment je suis dans le vrai. Vivement mardi, qu'on rigole encore un peu plus.

5e : Ben Yedder s'était inséré dans la surface de réparation, son tir de volée est contré et revient sur le Russe qui termine de près dans le but vide. Entame de match idéal pour un PSG déjà au fond du trou.

16h56 : Allez, pas le choix, faut bien lâcher le rugby. Et nous voilà donc sous le soleil monégasque. Les joueurs sont prêts, ça va bientôt commencer.

16h46 : Et sur ce, on retourne à l'Aviva Stadium de Dublin. Je vous retrouve pour le coup d'envoi !

Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies .

Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous.

En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires

Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies .

Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous.

En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires