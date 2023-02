Neymar a beau ne plus être ce qu’il avait l’habitude d’être sur un terrain de football, ça fait toujours un petit quelque chose de le voir descendre les marches de l’auditorium du Parc des Princes, puis monter sur l’estrade sur laquelle est posé le pupitre où s’attable un peu plus fréquemment Christophe Galtier. A la veille du 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, le Brésilien dit se « sentir très bien », en dépit des critiques liées à son niveau de jeu.

« Les critiques sont légitimes, chacun son avis, on pense le foot de façon différente, je peux comprendre, chacun a droit à son opinion, répond Ney. Je fais le maximum pour le club et pour l’équipe. J’ai grande confiance en moi, je connais mes capacités et mes qualités, et je dis ça humblement. J’aime jouer ces grands matchs, les grandes équipes, ce sont ces moments que les joueurs attendent. »

« Aucune explication » à la crise que traverse le PSG

La star parisienne est également revenue sur la prise de bec avec Luis Campos qui avait fuité dans la presse après la défaite du PSG à Monaco en Ligue 1. Il ne l’a pas niée tout en mettant de l’eau dans son vin. « C’était une simple discussion, un échange, nous n’étions pas d’accord mais ça arrive, et tous les jours, et quand même nous nous aimons tous. Même avec ma copine des fois nous ne sommes pas d’accord ! Le foot ce n’est pas que l’amour ni l’amitié, et cependant il y a toujours le respect. »

Enfin, Neymar dit n’avoir « aucune explication » au coup de moins bien traversé par le Paris Saint-Germain, qu’il appréhende presque comme une fatalité. « Je pense que des moments difficiles arrivent à tous les clubs. Dans le vestiaire nous parlons de ses sujets, nous savons que nous avons des failles, nous cherchons le meilleur Paris Saint-Germain. » Il faudra impérativement le trouver face au Bayern, pour avoir une chance de se qualifier.