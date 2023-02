Et hop, un petit drama supplémentaire au Paris Saint-Germain, juste avant le choc de Ligue des champions contre le Bayern Munich de ce mardi (21 heures). Celui-ci touche cette fois l’équipe féminine puisque sa meilleure buteuse Kadidiatou Diani (22 buts en 23 matchs cette saison) est bien partie pour quitter le club libre en juin prochain. En fin de contrat, l’attaquante de l’équipe de France n’a en effet toujours pas reçu la moindre proposition de prolongation, selon ses dires. Le PSG refuserait d’échanger avec son compagnon et conseiller César Mavacala.

« En temps normal, j’aurais peut-être dû resigner avant, assure la joueuse de 27 ans à l’AFP. Aujourd’hui ce n’est pas le cas. Les négociations n’ont pas encore commencé, c’est bien dommage. C’est une situation de club qui fait que la négociation n’est pas possible, ou du moins elle a été retardée. En l’occurrence, ce n’est pas de notre faute mais plus la faute du club. On verra par la suite si la situation s’améliore. Je pense que beaucoup de choses doivent changer au PSG. Je n’ai pas l’impression qu’on est considérées comme on devrait l’être. C’est compliqué de se projeter dans ces conditions-là. »





Diani « se sacrifie » cette saison en pointe

Kadidiatou Diani, qui évolue depuis 2017 au PSG, est donc ouverte à un départ libre à l’étranger l’été prochain : « Je ne ferme aucune porte. J’ai toujours voulu avoir une expérience à l’étranger, ça pourrait se faire en fin de saison ou un autre moment. J’ai plusieurs clubs intéressés, que ce soit en Angleterre, en Espagne ou aux Etats-Unis. De ce côté-là, j’ai le choix et, contrairement à Paris, les négociations ont déjà commencé. Ces trois pays m’ont toujours attiré au niveau du foot et de la qualité de vie ».

Agacée par son repositionnement permanent dans l’axe cette saison, en raison de la grave blessure de son amie Marie-Antoinette Katoto, l’habituelle attaquante de couloir indique « se sacrifier » en évoluant en pointe. A voir comment son coup de pression mis avec cette interview sera perçu par les dirigeants du PSG.