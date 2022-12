L’OL a perdu la tête en D1. Le Paris Saint-Germain a pris dimanche la première place du championnat de France de football féminin en s’imposant au Groupama Stadium aux dépens de Lyon (1-0), en match de la 11e journée de D1.

Les Parisiennes, qui comptent désormais un point d’avance sur l’OL, ont pris un avantage décisif à la 87e minute avec un but de Kadidiatou Diani qui a repris, au second poteau, un corner de Bachaman, dévié de la tête par Elsa de Almeida pour marquer son 9e but de la saison en D1. C’est la seule action sur laquelle la gardienne Christiane Endler a eu la possibilité d’intervenir dans une rencontre plutôt agréable à suivre malgré le froid intense (-5 degrés).

Première défaite de la saison pour l’OL en D1

Ce but a récompensé le match sérieux du PSG qui a su résister à l’OL qui concède sa première défaite de la saison en championnat pour un résultat nul (contre Guingamp, lanterne rouge, 0-0). Le club parisien n’avait plus gagné en déplacement à Lyon depuis novembre 2014 (1-0).

« Il y a beaucoup de déception pour moi et les joueuses », a regretté Sonia Bompastor, la coach lyonnaise. « Le résultat n’est pas conforme à nos attentes et est cruel. Il faut être capable d’être plus tueuses. (mais) Rien n’est joué pour le titre pour lequel je reste très optimiste ». Les Lyonnaises ne peuvent en effet s’en prendre qu’à elles-mêmes alors qu’elles avaient le contrôle du match même si les Parisiennes ont eu une meilleure possession du ballon.

Place maintenant à la Ligue des champions

Les joueuses de Sonia Bompastor ont été les plus menaçantes sans se créer toutefois des occasions franches. Hormis sur une ultime tête de Vanessa Gilles à la conclusion d’une action confuse devant le but du PSG après un coup franc joué de l’aile droite et une sortie ratée de la gardienne Sarah Bouhaddi (23e), ancienne de l’OL. Celle-ci s’est ensuite interposée sur une reprise de la tête de l’Américaine Lindsay Horan (28e). Horan a encore été dangereuse sur une reprise de la tête au-dessus (62e) mais aussi sur un coup franc passant de peu à côté (68e). Une nouvelle fois l’OL a manqué de percussion en attaque malgré les efforts de Delphine Cascarino ou Melvine Malard.

Pour terminer l’année, les deux clubs doivent tenter d’assurer leur qualification en Ligue des champions. L’OL doit défier Arsenal, à Londres, le 15 décembre avant de recevoir la Juventus Turin, le 21, et le PSG recevra le Real Madrid au Parc des Princes, le 16 décembre avant de se déplacer à Chelsea le 22.