PSG - Bayern EN DIRECT : Zaïre-Emery titulaire et Mbappé sur le banc? Suivez ce choc avec nous dès 16 heures…

09h00 : Hello les Minutos, prêts pour les frissons de la Champions ?

Salut les gens, la mélodie de la Ligue des champions tourne-t-elle en boucle dans votre tête dès votre session Golden Grahams du matin ? Difficile en tout cas de ne pas être excité par l’énorme affiche du soir, qui mettra aux prises le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Comme ça, au vu de la dynamique (cata), des méformes (en pagaille) et des incertitudes sur les titularisations éventuelles de tauliers comme Kylian Mbappé, Lionel Messi et Marco Verratti, ça sent la déroute XXL pour les hommes de Christophe Galtier. Mais on sait le PSG capable de tout dans ce type de crash test européen. Même en pleine bourre (15 buts inscrits sur ses 3 derniers matchs), le Bayern de l’inégalable Eric Maxim Choupo-Moting le sait très bien et attaquera son 8e de finale aller en se méfiant des contres parisiens. Allez, on va se régaler ensemble m’sieurs dames, et on ne s’imagine pas avoir face à nous un PSG aussi amorphe que la semaine passée. A tout bientôt !

>> Rejoignez-nous exceptionnellement dès 16 heures pour vivre avec nous l’avant-match, les derniers échos, l’analyse des compos… Quant au coup d’envoi, ce sera pour 21 heures.