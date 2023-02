Votre émission favorite (si si) est là même quand la France fait grève. On reste tant bien que mal en version hebdomadaire, selon le format que vous commencez à connaître : un invité pendant la première demi-heure, puis un débat enflammé sur l’actu de la semaine. Ce jeudi, impossible de passer à côté du naufrage de Noël Le Graët et du Paris Saint-Germain. Avant ça, nous recevrons la patineuse de vitesse Tifany Huot-Marchand, qui se bat pour revenir au plus haut niveau après un grave accident en compétition, au mois d’octore 2022.

Rendez-vous à 17 heures sur notre chaîne Twitch pour nous suivre (et participer en commentant ou en posant vos questions).