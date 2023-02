L’après-carrière n’est pas surnommée la « petite mort » pour rien. Chez de nombreux sportifs de haut niveau, cette période est très difficile à négocier. Cela a été le cas de Stéphane Dalmat, qui a raccroché en 2012 après avoir connu 11 clubs, dont l’OM, le PSG, l’Inter Milan, Bordeaux, Sochaux et Rennes.

« Au début, j’ai profité puis, pendant près d’un an, j’ai sombré, raconte-t-il dans un bel entretien au Parisien, publié ce vendredi. Ma femme était partie et j’étais seul dans ma maison à Bordeaux. » L’ancien milieu de terrain, aujourd’hui âgé de 44 ans, explique qu’il a « commencé à boire tout seul » et qu’il n’avait plus de contacts dans le milieu du football, où il s’est toujours senti « à part ».

Coma et arrêts cardiaques

Dalmat a même frôlé le pire après un grave accident de scooter à Bordeaux, en 2017. « Je suis resté six jours dans le coma et j’ai fait deux arrêts cardiaques. J’ai failli mourir. » Après plusieurs opérations et « six mois de fauteuil roulant », il a finalement pu remarcher.









Aujourd’hui en paix, l’ancien joueur, qui n’a jamais confirmé tous les espoirs qu’il avait semés, souhaite revenir dans l’environnement qu’il connaît le mieux. « J’ai envie de revenir dans le foot en m’investissant dans un projet de création d’un grand club de football à Tours, là où je suis né. » Après avoir connu la première division et la Ligue 2 (jusqu’en 2018), le Tours FC évolue actuellement en National 3, la cinquième division.