Soupçonné de corruption arbitrale depuis mercredi, pour des faits remontant entre 2016 et 2018, le Barça est-il déjà tiré d’affaire ? Le président de la Liga Javier Tebas a en tout cas fait une déclaration dans ce sens ce jeudi, sur le plan sportif, car le délai de prescription des possibles infractions concernant les éventuels paiements du club catalan à d’ex-responsables arbitraux, pour lesquels la justice a ouvert une enquête, est dépassé. « Avant tout, nous devons tirer cela au clair. On a déjà vérifié, et il est impossible qu’il y ait des sanctions disciplinaires sportives », a expliqué Javier Tebas dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de la Liga. Celui-ci détaille par ailleurs que les faits se sont produits en 2018 et des années auparavant, mais « le délai de prescription pour ce type de sanctions est de trois ans ».

« La juridiction pénale, c’est autre chose. Un tribunal est en train d’enquêter sur les faits et va déterminer s’il peut y avoir un éventuel délit de corruption entre particuliers », a ajouté Javier Tebas. La radio espagnole Cadena Ser a révélé mercredi que le parquet espagnol enquêtait sur l’entreprise d’un ex-dirigeant d’un comité d’arbitres espagnols, qui aurait reçu 1,4 million d’euros du FC Barcelone pour un délit présumé de corruption privée. Le ministère public a confirmé qu’une enquête était en cours sur le sujet et a été prolongée en novembre dernier, sans donner plus de détails.









« De tels services n’auraient jamais dû avoir lieu »

D’après la Cadena Ser, l’enquête aurait débuté après que le fisc espagnol a identifié des irrégularités dans les impôts payés par l’entreprise Dasnil 95, propriété de José Maria Enriquez Negreira, vice-président du Comité technique des arbitres (CTA) de la Fédération espagnole de football de 1994 à 2018. Cette société aurait reçu, selon la radio espagnole, 1,4 million d’euros entre 2016 et 2018 pour conseiller le club sur des questions arbitrales. La dernière facture daterait de juin 2018, au moment où Enriquez Negreira a quitté l’organisme arbitral.

Javier Tebas ajoute que la Liga va attendre la fin de l’enquête pour savoir quelles seront les prochaines étapes de ce nouveau possible scandale qui touche le Barça. Si le parquet espagnol ouvre un procès, « nous devrons nous présenter comme accusateur privé. Et s’il n’y a pas de procès, tout cela sera classé ». « Sur le plan éthique et moral, ce genre de choses ne peuvent pas se passer dans le football espagnol », a encore affirmé le boss de la Liga. « Avec ce qu’on lit dans les médias, il est évident que de tels services n’auraient jamais dû avoir lieu, ni dans les faits, ni à ces montants », a-t-il conclu.