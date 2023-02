C’est un contrôle fiscal qui a permis de lever le lièvre, selon les informations de la Cadena Ser et du quotidien As. D’après ces médias espagnols, le FC Barcelone a versé 1,4 million d’euros à la société DASNIL 95 SL entre 2016 et 2018. Or, cette entreprise appartient à José María Enríquez Negreira, vice-président de la commission technique des arbitres de la Fédération espagnole (RFEF) entre 1994 et 2018.

Ces paiements sont d’autant plus suspects qu’ils ont cessé lorsque Enríquez Negreira, ancien arbitre de première division, a quitté ce poste stratégique. L’ex-président du Barça Josep Maria Bartomeu a indiqué à la radio SER Catalunya que ces paiements existaient depuis au moins 2003, et qu’ils ont été arrêtés dans le cadre d’une politique de réduction des coûts.

Des « conseils oraux » mais pas de favoritisme

Enriquez Negreira a assuré de son côté que s’il n’existait pas de documents prouvant l’existence d’un travail effectué contre cette rémunération, c’est parce qu’il délivrait des conseils oraux, pour expliquer notamment comment les joueurs Blaugrana devaient se comporter devant les arbitres. Il a aussi indiqué que sa société, dont l’unique administrateur est son fils, n’a travaillé que pour le FC Barcelone, mais qu’il n’a jamais favorisé le club catalan…

Reste à connaître désormais les conséquences sportives que pourrait avoir cette affaire. Selon la Cadena Ser, la société DASNIL 95 SL est inactive depuis 2019, soit un an après le dernier paiement du Barça.